春節出遊北海岸觀光景點　金山警加強交通疏導措施

▲ 金山警分局為了加強轄內萬里、金山、石門地區行車順暢，提供民眾「安全、便捷、順暢」的交通環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

金山警分局為了加強轄內萬里、金山、石門地區行車順暢，提供民眾「安全、便捷、順暢」的交通環境，在春節連續假期期間，針對轄區易壅塞路段、觀光景點及風景遊憩區，規劃警力執行定點、機動交通疏導，並強化重大惡性交通違規取締及違（臨）停勸離，並通報最新路況資訊給駕駛人參考。



金山警分局轄內涵蓋北海岸地區各大重要觀光景點及風景區，為因應春節連續假期間，各大景點將湧入大量人、車潮，金山警分局將於2月4日至2月9日8時至20時，規劃警力定點、機動交通疏導：萬里區：野柳地質公園、龜吼漁港、頂社路段、財神廟。金山區：中山路、金山老街、陽金公路、法鼓山、慈護宮、朱銘美術館、獅頭山公園。石門區：富貴角燈塔、石門洞、青山瀑布、富基漁港、金剛宮。





金山警分局表示，2019年春節交通疏導作為，實施彈性「車輛總量管制」措施及單行管制措施，野柳風景區（地質公園、海洋世界）、龜吼漁港及金山財神廟等處，於2月5日至2月10日8時至20時，將視停車場滿位及車潮狀況實施車輛管制進入。



野柳風景區（地質公園、海洋世界）、龜吼漁港管制措施，周邊停車場滿位時，將於台2線石角路口及野柳港東與港西路口管制車輛進入野柳及龜吼地區。金山財神廟周邊道路屬於山區道路狹小且會車不易，山區停車場滿位時，將於山下萬里區北基加油站、大鵬派出所前路口啟動管制，敬請用路人配合。



金山警分局並透過萬里隧道區間平均速率科技系統分析，台2線基金公路往金山、石門尖峰時段約為11-15時，台2線往基隆國道尖峰時段約為14-19時，金山警分局將隨時掌握周邊車流狀況適時加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，若發現路況壅塞，請多利用周邊替代道路並搭配健走進入觀光景點，以減少塞車之苦，如發現交通事故，可立刻撥打110報案，讓警力派員迅速處理排除路障，共維交通順暢。