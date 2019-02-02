1分鐘挑戰花光450萬…首位得主出爐！她快手結單265萬搶到這些

▲淘寶「1分鐘花光100萬」活動，由來自廣州的劉姓女子抱得不少大禮。（圖／翻攝自淘寶微博）

大陸中心／綜合報導

春節前夕，淘寶公布年前最大彩蛋活動「一分鐘花光百萬」的新年清空購物車玩法，2月1日至4日每天1場、除夕當天6場，總共會清空1萬個購物車。淘寶官方今（2）日在微博發文稱，這位幸運的用戶已經抵達杭州完成挑戰，她在1分鐘內花了57萬9134.2元人民幣（約新台幣265萬元），共買到6台iPhoneX、名錶及相機等；購物清單在網路曝光後，引起網友欽羨。

▲中獎的劉姓女子抱走不少黃金、iPhone手機。（圖／翻攝自錢江晚報）

綜合陸媒報導，淘寶在1日晚間8時公布第一位彩蛋活動幸運用戶，由來自廣東惠州的「90後」劉姓女子獲得。劉女一開始不敢相信自己中了大獎，電話講沒幾句就掛了，「還以為是詐騙」，差點放棄這份百萬大獎，好在最後還是接下這份天降大禮。

依照活動規則，這位幸運兒無論身處何地，都要在第二天下午4時前，趕到阿里巴巴總部杭州西溪園區；若中獎者無法在規定時間內趕到現場，當天大獎作廢。淘寶官方表示，經過測算，無論得獎者是在三亞享受陽光，還是在黑龍江看雪，都能夠按時到達杭州。澳洲墨爾本、日本北海道札幌，也都在計算範圍內。

不過這100萬也沒有那麼容易到手，這次任務最大的難度就在於，中獎者必須在1分鐘內，花完這100萬，中獎者的單筆訂單金額不能超過10萬元；也就是說，要把一百萬在1分鐘內花光的話，要進行10次支付操作。

▲淘寶在農曆新年期間舉辦「1分鐘花光100萬」活動。（圖／翻攝自淘寶微博）

劉女確認自己是淘寶彩蛋活動幸運兒後，趕緊買了從廣州到杭州的飛機，和老公、孩子連夜包了一輛廂型車，從惠州趕往廣州；由於丈夫的身分證過期，她只好一個人飛往杭州西溪園區。

今天下午一點半左右，淘寶的不少員工都來圍觀這場「世紀大挑戰」。兩點一到，全場肅靜，劉女看起來很淡定，手速飛快；活動結束，她最後於時間內下了6單，除了黃金外，還有6台iPhoneXs Max、1台MacBook、1個Apple Watch、2只手錶，2台萊卡相機。

▲淘寶「1分鐘花光100萬」活動，中大獎的劉姓女子。（圖／翻攝自錢江晚報）

劉女受訪時表示，自己曾在微博上參與過一個互動遊戲，被選中的人，能獲得5.2元的紅包，這是她中過最大的獎，從那次後就沒中過其他獎了。她透露，這幾年都和老公在惠州生活，兩人在一家一百多人規模的鞋廠打工，100萬對於兩個人來說，是天文數字。

淘寶清空購物車超級大獎，截至2日為止還剩3個名額，接下去的每天都將抽出一個幸運兒。連續2年負責該項目的「淘寶小二」無獨透露，去年中獎者中最多的是山東人，60%是女生，大部分是90後。除了這3個幸運人群標籤，往購物車加內褲的中獎概率會更高，口紅、乾果、針織衫、面膜等，也是幫助中獎的好運神器。