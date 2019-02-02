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醫院的水別喝！他曝「耳背一家人」荒謬對話　網笑到發抖：你家到底有幾個頻道

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▲▼ 原PO還原耳背一家人對話 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO一家去探病，在電梯裡的對話超爆笑 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一位網友日前在PTT上分享全家去醫院探病的糗事，表示一家人「耳背」的程度真的不是普通嚴重，荒謬的對話也讓電梯裡的其他人忍不住偷笑。網友們看完也拍手表示文章「有聲音」，「全家都不用浪費錢驗DNA」、「不用戴耳機也不用含水就可以玩以訛傳訛的一家」。

一位網友在PTT笨板上表示，看到板上的某篇文章，讓他想起之前全家人一起去醫院探視外公的情景。他表示，當時看完外公準備要離開時，哥哥用寶特瓶裝了醫院的水說要帶回家喝；由於自己有點潔癖+強迫症，怕會帶細菌，「想說都要回家了，回到家再喝家裡的水就好了」，所以進電梯後就要哥哥別喝了，沒想到卻展開一段爆笑無厘頭的對話。

原po要哥哥把水倒掉後，對方就低聲問說「為何醫院的水不能喝啊? 是有甚麼習俗嗎？」還沒等原po回話，媽媽就爆出一句「甚麼惜福？你就不是會惜福的人啊！」緊接著換爸爸加入表示「為什麼要拿醫院水回去洗衣服啊？家裡沒水嗎？」原來是因為「習俗、惜福和洗衣服」發音相近，如果聽力不好或是有台灣國語就很容易搞混。原po補充說，這段荒謬的對話流出後，立刻就明顯感受到電梯裡其他人憋笑的氣息、以及「微微顫抖的肩膀」，覺得超級丟臉。

▲▼ 原PO還原當時電梯內的荒謬對話 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 鄉民笑翻 。（圖／翻攝自PTT）

鄉民看完這家人的糗事後都「笑到發抖」表示，「請收下我微微顫抖的肩膀」、「果然是一家人」、「看兩次才看懂，原來對話要唸出來啊XD」、「全家都不用浪費錢驗DNA」、「醫生吩咐護士：帶這家人去掛號，一個語言，一個耳鼻喉，媽媽掛兩科」。

對此原po則回應，其實爸爸和哥哥都很常因為聽錯而鬧出笑話，連朋友都說過跟他們家的人聊天都跟不上節奏，很少有全家人在同個頻道的時候。

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關鍵字：探病,耳背,PTT,笨板

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