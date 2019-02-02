偷吃閨密老公「一次就中獎」　健身教練被正宮一招KO！

▲女健身教練愛上同公司閨密的老公。（圖／達志／示意圖）

突發中心／綜合報導

一名李姓女健身教練愛上同公司姊妹淘的楊姓老公，且發生一次性行為後懷孕，因此要求對方離婚，而楊妻原要允諾支付100萬元請她拿掉小孩，但事後反悔怒告妨害家庭，她則反控楊男乘機性交。對此，新北地檢署認定雙方為合意性交，對男方做出不起訴處分，至於，李女部分，則依妨害家庭罪判3月徒刑，可易科罰金。

據《蘋果日報》報導，楊妻得知遭李姓閨密背叛，丈夫還要求離婚，完全無法置信，傳訊給閨密怒罵「我真的像笨蛋」、「我真的把妳當作是妹妹一樣看待」，原本想要委屈求全，希望對方拿掉小孩，並允諾支付100萬元作為補償，但後來認為不應被欺負，決定不給錢，同時提告，而對方則反控丈夫乘機性交。

檢方認為僅有李女單方面指述，且陳述有違常情，因此將楊男不起訴。通姦部分，法官勘驗對話紀錄發現，李女曾傳訊給楊男向他道歉「對不起，我知道我們都有錯，但我不能跟他們說我們有愛著對方」、「有跟大嫂（楊妻）道歉」等語，認為她若遭性侵，何須道歉？因此判3月徒刑。

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