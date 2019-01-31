彩券行「刮刮樂110萬+10萬現金」一夜消失　店家怒PO網：雜碎

▲北港彩券行遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

地方中心／雲林報導

春節將至，台灣人過年必備就是到彩券行買彩券，或是親朋好友集資買刮刮樂試手氣，未料，雲林有間彩券行，29日淩晨遭小偷光顧，一次掃光架上總價值110萬元的彩券，還有10萬元現金！店家氣得在臉書不公開設「爆料公社」PO出監視器畫面，因為年節將近只為了賺點小錢安安穩穩的過日子，希望早日抓到小偷，並將他繩之以法。

原PO提到，就是這個雜碎，好手好腳的不去工作，29日深夜闖入家中的投注站，將架上彩券及現金一掃而空，損失超過百萬，且自己爸媽都是傷殘人士，在北港老家賣彩卷，年節將近只為了賺點小錢安安穩穩的過日子，只可惜發生憾事，希望早日抓到小偷並將他繩之以法，以免更多人受害！

店家無奈地說，小偷橇開鐵捲門，用6塊磚頭墊著門，撐起36公分高度，偷走的最大獎是2000萬超級紅包，還有1200萬的，超多本被偷走，光是1000元的就不見5本，500元的就有7、8本，已經把資料給台彩，希望可以將傷害降到最少。警方獲報後，根據沿線監視器，正以車追人到案說明，目前尚未釐清是否為熟人所為。

影片曝光後，有網友憤怒地說，「 這種錢也吃得下，就可惡」、「這個小偷真的是垃圾！」、「這個跑不久的」、「一定要報警，彩卷是有序號的，只要他去領彩金就抓得到」。

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