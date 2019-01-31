行李箱藏1800萬　詐團「掌櫃」長髮女友：媽媽是貴婦啦

▲行李箱藏千萬！中市警「斬手」搗詐團金庫。（圖／翻攝畫面，下同）

地方中心／台中報導

為加強打擊詐騙，守護民眾財產，台中市警局連續22天執行「斬手行動」，共查獲詐欺犯嫌319人、查扣不法所得3694萬元！其中，查緝以張姓男子為首的詐騙集團時，在簡姓「掌櫃」及施姓女友屋內的行李箱，竟查獲1800餘萬的現金，結果施女竟瞎扯「媽媽是貴婦，所以錢都放行李箱」，最後，簡男則被依詐欺罪移送後，聲押獲准。

臺中市警局表示，為強化打詐能量，期前多次拜會台中地檢署爭取支持，除針對集團上、中、下游一網打盡外，更破獲詐騙「金庫」，起出現金1800萬元，積極為被騙民眾追回血汗錢，安心過個好年。





台中市警局說明，2017年底時查緝張姓男子為首的詐騙集團，當時查緝12人到案，其中一名機房幹部指認，簡姓「掌櫃」及施姓女友住在北屯區某大樓，經專案小組展開追查後，果真發現2人滿屋名錶、名牌包，生活奢華，一開始還裝淡定「看卡通」。

直到警方在行李箱搜到鉅額現金，施姓女友瞎扯幫「貴婦」媽媽保管、簡嫌則說要「捧現金買房」，但因兩人說詞明顯歧異，警方出動數名人力，花了近1個小時才清點完1800萬元現金，並將簡嫌依詐欺罪移送，聲押獲准。

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