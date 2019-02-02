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新北「春遊農家樂」一日遊　鐵道車站懷舊趣、手工甩拉麵線

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▲ 新北「春遊農家樂」一日遊 鐵道車站懷舊趣、手工甩拉麵線。（圖／新北市農業局提供）

▲「春遊農家樂」一日遊，鐵道車站懷舊趣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局在春節期間，特別規劃來去農家DO一日之「春遊農家樂」5梯次的遊程，分別為石碇線、平溪線，內容包括生態導覽、DIY年節小點及甩拉麵線…等各式農村體驗活動，想感受不同的農村年節氣氛，趕緊前往活動網頁報名，活動即日起開放線上報名。

農業局表示，春遊農家樂共有石碇、平溪區共2條路線，其中石碇線來到雲海國小及親山步道人文慢步外，還有甩拉麵線體驗。平溪線來到嶺腳步道、蔡家洋樓及紫東社區散步以及DIY年節小點，另外還能品嚐在地的藍鵲咖啡，讓在都市生活中的您也能有放慢腳步品嚐下午茶的時刻。

▲ 新北「春遊農家樂」一日遊 鐵道車站懷舊趣、手工甩拉麵線。（圖／新北市農業局提供）

▲「春遊農家樂」一日遊，手工甩拉麵線。

農業局長李玟表示，推出的來去農家DO一日活動，透過具有在地特色的農業小旅行，帶領民眾認識新北市的優質農村產品，參加過的遊客也支持活動能延續下去，新的一年延續來去農家DO一日活動意涵，規劃「春遊農家樂」一日遊，主要為鼓勵遊客和農友互動，讓遊客感受新北市農村文化的魅力，同時也透過在地體驗活動，感受不同的農村年節氣氛，逹到文化推廣之目的。

民眾想來點不一樣的年節氣氛，規劃一趟農遊體驗小旅行，現在就上網搜尋「春遊農家樂」，立即報名只要花費1300元就能享受1600元起的優質旅行，活動自即日起開放報名，相關資訊可上活動官網（https://www.ecoshintour.com/tours/farmingst）查詢。

▲ 新北「春遊農家樂」一日遊 鐵道車站懷舊趣、手工甩拉麵線。（圖／新北市農業局提供）

▲「春遊農家樂」一日遊，製茶體驗。

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關鍵字：新北,農村,體驗,石碇,平溪

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