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「28年沒見面」男與生母擁抱淚崩　戶所人員也哭了

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▲ 28年沒見面戶所1小時幫找生母 男子當場淚崩。（圖／新北市民政局提供）

▲「28年沒見面」男與生母擁抱淚崩，戶所人員也哭了。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

「媽媽，不管過去妳因為什麼丟下我，我都會原諒妳，因為我想要看看妳的臉、抱抱妳！」新北市劉姓男子出生後即被送養，28年來未曾見過生母一面，養父母相繼過世後，決定找尋生母。除了四處打聽，劉姓男子也尋求戶所協助，透過瑞芳戶所的幫忙，母子兩「1小時內就團聚」。

29歲的劉士忠目前從事餐飲業，從小到大都不知道自己是養子的身分，直到滿20歲那年，因為兵役問題需要請領戶籍謄本，才發現這個秘密。由於自己從懂事以來養父母總是細心呵護，他從來都沒有想過自己不是爸媽親生的孩子！

知道自己被收養之後，劉士忠曾懷疑「是不是自己不好，還是爸媽討厭我，不然怎麼會把我丟到孤兒院不要我！」但因養父母將自己視為己出，所以，也不敢說要找親生爸媽，只能迂迴詢問養父母關於自己的身世，但養父母都不願多談，孝順的劉先生怕爸媽傷心，不敢多問，就一直把這件事情放在心中，直到養父臨終前才約略透露生母的資訊，並鼓勵他去找媽媽。

「養母4年前過世，養父2年前也不在了，家裡就剩下我自己一個人！日前參加激勵課程，透過教練和夥伴的鼓勵，決定拋下內心的恐懼和疑慮，開始找媽媽！」劉先生說，他到其他戶政事務所求助，領了出生時的戶籍謄本，才有了一點點頭緒，知道媽媽人有可能在雙溪，決定到雙溪戶所碰碰運氣。

瑞芳戶所張義偉主任表示，1月28日下午劉先生來到雙溪區公所表示，想要找尋生母，因為劉先生仍是被收養的身分，不能請領生母的資料。因此同仁協助劉先生填寫協尋親友申請書，劉先生也寫了一封信，並且附上自己的照片和ㄧ個紅包，想請戶所轉交給生母，因顧及紅包是有價物品，建議劉先生和媽媽相見後，再親自送給媽媽。

戶所承辦人林芳瑜接到劉先生的申請案件後，有感於劉先生的孝心，更希望在過年前能協助母子團圓，立即進行查詢連絡，因劉先生的母親連女士並未在戶政機關留有聯絡電話，透過連女士弟弟幫忙，才終於連絡上連女士。巧合的是，連女士早已搬離雙溪，當天卻剛好回雙溪探親，就立即和劉先生約在戶所見面。

連女士激動的說，自己生有三個小孩，劉先生排行老三，由於當年生活環境不好，於是丈夫提起要把最小的孩子送養。原本不以為意，以為丈夫是開玩笑的，沒想到，孩子的爸真的逼著她去找人來收養小孩。經過朋友的輾轉介紹，找到了劉姓夫妻，她看兩人是真心喜歡兒子，於是答應把孩子送養。

「一開始我都還會偷偷去看兒子，但是後來他們搬家了，我就看不到了！」連女士說，自己雖然還是想念孩子，但也苦無連絡資訊，沒想到孩子自己來找她，真的非常感動！

在戶政事務所的協助之下，劉先生母子在戶所相聚，劉先生和媽媽給了彼此一個深深的擁抱，兩人雖然28年來未曾見面，卻沒有一絲生份，看著劉先生開心地叫著媽媽，戶政人員拿出原本要轉交的紅包，由他親自拿給連女士。

劉先生對媽媽說：「媽媽，二十幾年來，我都沒有在妳身邊孝順妳。快要過年了，這是一點小小的心意，祝福你新年快樂！」除了母子二人淚崩，承辦的戶所人員也感動得頻頻拭淚，兩人要離開戶所的時候，連女士還不斷回頭，開心地對承辦同仁說：「我找到兒子了！真好！是我兒子耶！我找到兒子了！」

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市各戶所辦理親友協尋服務，就是為了協助民眾解決縈繞心中的牽掛，在不侵犯個資的情形之下，協助民眾找尋失聯多時的親友。此次能讓劉先生和連女士在農曆年前相聚，除了恭喜兩人，更覺得特別有意義。

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關鍵字：新北,戶政,尋親

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