離奇三寶！板橋違停開門「180度對折」撞爆吃罰單　賓士姊：一陣強風

▲賓士車女駕駛未依規定開啟車門，車門慘被公車撞成180度。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



社會中心／新北報導

年度最離奇！新北市板橋日前發生一起車禍事故，34歲吳姓女子15日開著黑色賓士外出，行經中正路時違停要下車買東西，不料一開門馬上和公車發生碰撞，車門瞬間180度骨折變形「全開式車門」，嚇得她當場花容失色，所幸無人受傷。警方到場後，依法對吳女開出2張違規罰單。

事情發生在2018年12月15日，34歲吳女向警方供稱，當時她開著賓士外出，為了下車買東西臨停在中正路上，未料一開門剛好一陣「強風」吹來，車門瞬間呈現「完全開啟」式，導致公車起步經過時擦撞她的車門。

警方到場後進行酒測，確認雙方酒測值為零，除製作車禍手續外，也依《道路交通管理處罰條例》第55條1項1款「紅線違停」，對吳女開出300元以上、600元以下罰鍰，並另依「未依規定開啟車門而肇事」開罰1200元以上、3600元以下罰鍰。

消息曝光後，引發網上一陣熱烈討論，許多網友紛紛留言痛罵「真三寶無誤，賠錢吧」、「活該！再白目啊」、「對啦，好大的風，夭壽大的風啦！」認為女車主又是違停又是開車門不看，「愛開大門的三寶，幸好沒撞到人，公車來的好，現世報」。

▼賓士姊向警方供稱「當時有一陣強風」。（圖／翻攝自我是板橋人）

