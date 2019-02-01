影／苗栗南勢站男跳軌遭撞四肢分離慘死　月台背包留遺書

記者黃孟珍／苗栗報導

一列從潮州開往基隆台鐵山線122次自強號列車，1日下午3時19分通過苗栗市南勢站西線(苗栗=銅鑼間)時，月臺上突有一名男子跌落軌道上，當場被撞成手腳分離，警方表示，月台上有一背包，裡面裝有遺書，疑似男子輕生跳下鐵軌。

▲男子跌落鐵軌上，遭一列自強號輾斃，卡在列車下 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼男子遭列車輾壓後，手腳四肢分離，列車也停駛狀態 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，這列從潮州開往基隆的自強號，行經苗栗南勢站時，這名郭姓男子（27歲）突然摔落軌道上，遭列車輾壓四肢分離，當場死亡。警方稍後在月台上發現了一個背包，背包內裝有一封遺書，疑似郭男所有；據警方初步調查，郭男患有精神方面的疾病，是否為跳軌輕生，待警方釐清中。

▲台鐵也將這班自強號列車暫時停駛，把近800位旅客疏散到月台上，等候接駁車到來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵表示，因警方現場暫時封鎖中，這班停駛的列車上有近800名旅客，所以先把旅客疏散至月台上，也將計畫由2204次及176次列車接駁。

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