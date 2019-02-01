影／紅背心之亂吵不停！民眾砲台鐵「沒在聽你講話」　林佳龍緩頰：尊重

記者曹悅華／台北報導

春節疏運在即，交通部長林佳龍今（1）視察台鐵局，話題仍舊圍繞在「紅背心之亂」上，不僅媒體聯訪時被問及是否打臉台鐵，連走到月台時都有民眾大聲砲轟台鐵沒在聽部長講話，對此，林佳龍皆釋出善意及替台鐵局緩頰，直喊「尊重他們（台鐵局）」、「會做台鐵及局長後盾」。

▲交通部長林佳龍今視察台鐵月台時，有民眾直接開砲台鐵紅背心之亂，林則扮演緩頰角色。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍今天視察台鐵局時，再度回應紅背心之亂，以及說明昨（31）發臉書喊卡用意，他說如果台鐵要求穿著紅背心，出發點是正面的，能激勵士氣和提供更好服務，一定要跟基層有更好溝通，至於各地希望表達參與，做出集合、拍影片等行為，就太過形式化，造成工作影響可以免了。

▲林佳龍說，他會做台鐵及局長張政源後盾。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍補充，事情很單純，台鐵局長張政源跟幹部們，是希望激勵士氣，讓乘客更好辨識，只是溝通上有所不足，讓基層感受上有所不同，他也提到，若基於營運上的考量，外勤同仁有需要穿著，可以一起討論，最重要是做好溝通，不要去勉強，他同時感謝張政源帶領台鐵走出困境，承諾會做張和台鐵後盾。

而在視察月台的時侯，有民眾用台語向林佳龍喊話「（台鐵）紅背心沒人再聽你說話」，林則用台語回應「尊重他們（台鐵）」，替一旁的台鐵局做了緩頰。

面對部長的視察，台鐵局表示這次春節疏運以安全、順暢、服務為三大目標，希望達到最大籌措運能；從今下午開始，到小年夜（3）上午是尖峰，初五（9）、初六（10）是節後收假尖峰，總預估疏運89萬人次，至於民眾擔心的行車安全，1/17之前，已完成各項行車相關設備檢查。