誰摔死李新？　大展當鋪股東網留言打臉郭新政假典當

▲大展股東上網留言怒嗆郭新政虛偽典當並說明細節。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

堪稱2018年網路熱門影片「誰摔死了李新」根據網路大數據《網路溫度計》統計，這支影片在18年度以137萬點閱率與3.7萬的網路聲浪拿下「2018十大爆紅影片」第四名。郭新政在影片中指控立委羅淑蕾助理以拍攝對折成半截的當票，取信法院誤判她偽造文書，屢次在影片和直播中秀完整當票當證據。結果此舉引來大展當鋪股東不滿，1月初在網路留言反嗆郭新政。

「鴻耀」網友在今年初到郭新政「誰摔死了李新」粉絲專頁留言，他針對郭新政強調當票真實的說法直接打臉：「我在當鋪上班、也是大展股東之一、當年典當6000萬珠寶，我竟然不知道有這件事，這是幽靈珠寶嗎？」

網友鴻耀解釋：「典當必須入臺帳、是有日期、姓名、金額、當鋪工會、警政機關都有登記在案，爾後流當當鋪才會開立證明」這名大展股東還指出「在羅委員到當鋪的前一天，郭小姐才第一次到大展當鋪，不是嗎？」「你有搭乘時光機器？要不然怎麼取得符合日期的當票？」

這名大展當鋪股東甚至講明郭新政的行為：「利用典當名義收取利息跟倉棧費，不就是這樣嗎？」他甚至直接挑戰郭新政：「有人認為郭典當程序沒有問題的，可以找郭的50位律師來告我，我還在現場上班，不會找不到人的！」

鴻耀甚至語帶諷刺說：「珠寶典當2.5%，加上倉棧費是5%，是立法院通過，總統頒布實施的」他指出郭新政轉當得不合理之處：「是不明原因去他家當鋪當，是喜歡跟當鋪業者熟呢，還是每個月不繳利息生活就會比較無感？」大展股東打臉戳破郭新政把珠寶拿去大展當鋪轉當的假象。

大展股東留言說：「根本郭新政取的的珠寶，放在大展當鋪未超過兩天，別在消費李新了，整件事情的受害者只有1李新（人離開了）2珠寶商（金錢損失）3幫你開當單的人（被判刑責）是我看到最直接的受害者」

大展當鋪股東批評該支影片：「重點是別再把李新拿出來緬懷，他有真正愛他的親人，會把他放在心裡，過度使用會傷害到愛新哥的人」甚至點出重點：「追真相請提供證據給檢調」《ETtoday新聞雲》記者曾聯繫鴻耀網友查證，證實他目前仍是大展當鋪股東，但他表示不想介入該起影片糾紛，僅是上網陳述他自己所知事實，公道自在人心，他不願額外發表評論。

