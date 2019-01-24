獨／誰摔死了李新？新哥乾妹戴口罩「變郭新政」　網友霸凌將反擊

▲已故北市議員李新乾妹林麗君無端捲入「誰摔死李新」影片，將對不理性網友提告。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

網路夯片「誰摔死了李新」從去年在網路上架迄今造成廣大轟動、超過百萬人次點閱，外加網友熱烈討論影片中影射的黨國陰謀洗錢糾紛，衍生的官司訴訟也不斷興起、繼該影片的口白哥盛竹如被告，郭新政也對影片中口罩女提出妨害名譽告訴。然而口罩女真實真分卻是已故市議員李新乾妹、也是李新婦女後援會的會長林麗君。林麗君先生黃烈明也是李新文山區服務處執行長，兩人無端捲入「誰摔死了李新」影片風波，成天遭不理性網友騷擾辱罵，黃烈明表示待事件告一段落，將挺身提告郭新政討回公道。

黃烈明日前接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，自從「誰摔死了李新」影片上架後，他們夫妻飽受網路不理性網友攻擊，甚至有不少朋友看了影片，見面就問：「李新墜樓死亡是否和你有關？」讓他們夫妻不勝其擾，但黃烈明感嘆，他與新哥的多年交情深厚，新哥出事當天，他和老婆與選舉團隊趕去新嫂家探視關心，本來就是正常不過的行程。

▲已故市議員李新乾妹林麗君無端捲入「誰摔死李新」影片，她日後將對不理性網友提告。（圖／記者張君豪攝）

林麗君解釋：李新身亡當天，她因皮膚過敏，外加在趕去現場路上就已哭得雙眼紅腫，才會戴上口罩到場。未料卻遭影片移花接木，變成是珠寶商派人偽裝成郭新政在場的陰謀，林麗君表示：「我是新哥的乾妹，新哥家人都知道，被媒體誤認這算甚麼陰謀？」但事實上，報導錯誤的媒體，隔天就刊登道歉啟事認錯。

黃烈明指出，他和妻子兩人生活飽受「誰摔死了李新」這支充滿爭議影片影響，不但有不理性網友留言叫他妻子去「站壁」，甚至質疑「戴口罩就是心虛、就是惡意」，影片中一張關於誰摔死李新的關係圖，兩人大頭照都被貼在上面，兩夫妻除了飽受網友騷擾外、現實中也很多朋友見面便問：「到底李新是怎麼死的、是不是和你們有關？」兩人陷入莫須有的懷疑和陰謀論中苦不堪言。

黃烈明說，新哥身邊人都知道：「那支影片根本不是事實，只是有心人在利用新哥的死」兩夫妻商量後決定不在隱忍，待他們無端被告官司結束後，將對郭新政、及誤信影片不理性的網友提告捍衛名譽。

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