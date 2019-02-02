媽媽帶雙胞胎女兒搭公車　同車大嬸狂勸：再生！要男生才行

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雙胞胎一起出門總會引起路人好奇的目光，一名媽媽在臉書「爆怨公社」PO文提到，先前帶女兒們出門遇到一位「熱情」的婦人，一聽到兩個孩子都是女生，竟然當面說出「再生一個男生」這樣的話，讓她尷尬到只能笑著隨便敷衍，「我生了一對雙胞胎女兒，覺得挺好、挺幸福的不行嗎？」

▲原PO帶雙胞胎女兒外出，卻在公車上被婦人催生兒子。（圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO感嘆，每次帶雙胞胎出門都會被路人圍觀或問問題，包含是男生女生、好可愛之類的，所以已經很習慣被搭話，同時也練就微笑面對的本事，去年底帶著孩子們去搭公車，竟然遇到瘋狂勸生兒子的陌生婦人，一開口就說「是一男一女齁，一次解決好棒喔」。

原PO聽了淡定回答「是兩位妹妹」，沒想到對方竟然說「喔，沒關係，再生一個男生」，她只好繼續打圓場，表明兩個孩子已經很棒了。就在這個時候，過度熱情的婦人突然冒出一連串勸生碎念，「不行，不行，要再生，要有男生才行，我看妳兩個女兒髮旋都是向左，下一胎一定是男生啦。」

▲仍有許多長輩認為，生兒子比生女兒還要重要。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

話說到這裡，原PO已經不想再回答，只是笑著敷衍回應，內心卻很傻眼，「所以，我生了一對雙胞胎女兒，覺得挺好、挺幸福的不行嗎？」

其他網友們看完也紛紛留言力挺，認同原PO的觀念，「我家是1加2，3個女兒，我覺得很棒」、「女兒超棒的啊，而且還是雙倍的幸福耶」、「雙胞胎女兒可遇不可求，超讚的」；還有網友幽默回應，「以後我老婆要是生出男生，可以跟原PO換一個嗎？」