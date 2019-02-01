傲慢櫃姐狂跳針！她暴怒嗆「老娘全包」拎袋走人...網嘆：中計了

▲她去逛百貨公司遇到態度傲慢的櫃姐。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

有些櫃姐會依顧客的打扮來決定要以什麼樣的態度服務。一名女網友在臉書上抱怨，她在百貨公司逛到一間服飾店，看了幾件衣服蠻喜歡的，就問了櫃姐顏色、尺寸等，沒想到對方卻態度超差地狂跳針說，「沒看到就沒有」，氣得她怒吼一句「老娘全包」，結果網友卻一致認為她中了櫃姐的套路了。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她到百貨公司逛街，看到一家店的衣服和她的風格很搭，開心地走進去逛逛，沒想到卻遇到態度傲慢的櫃姐。過程中她一連問了好幾個關於尺寸和顏色的問題，結果對方卻自顧自地滑手機，連頭都沒有抬起來看她一眼，一連說了3次「沒看到就是沒有」打發她。

面對這樣的情況，她雖然心裡不開心，但因為真的很喜歡這家店的服飾，只能盡量忍住怒氣，結果又看到一件好看的裙子，她才要開口問櫃姐更詳細的資訊時，對方沒等她說完就打斷她說，「別碰那裙子，很貴的」，聽到這一句她瞬間暴怒，氣得嗆對方，「剛剛我摸到的，老娘全包，妳給我口氣好一點！」

櫃姐一聽到她這樣說，馬上態度180度大改變，「小姐妳的品味真好，這件裙子是限量的，穿起來很適合妳。」心情被搞得很差的她也不想多說什麼，只說了一句，「給我閉嘴，買單」，然後就拎著東西走了。

網友們看到她的貼文都覺得她根本是中計了，櫃姐就是故意要激怒她讓她消費的，「這樣就騙到你全包了」、「這樣她不就賺到了，應該去隔壁買，再『友善』的提醒一波」、「你人真好，還幫她做業績，是我就直接走人了」、「有詐！這是激將法！」、「妳中招了」、「最新詐騙套路」、「這是新的行銷策略啦」。

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