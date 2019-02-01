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5歲弟「養豬」半年成果驚人！媽意外發現...兒「超奇葩偏見」釣出一堆家長

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存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／記者許雅綿攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許雅綿攝）

網搜小組／綜合報導

一名母親昨晚睡不著，將5歲兒撲滿裡的零錢整理成袋，打算換成鈔票再幫他存起來，她表示，兒子很喜歡存銅板，反倒是百鈔、千鈔不愛，而且不到半年時間，光是1塊和5塊加在一起就有1500元，讓身為媽媽的她很欣慰，但也無奈說，「我完全不敢拿去銀行或郵局換，很怕被翻白眼。」

母親在「爆怨公社」提到，寶貝兒子今年快滿5歲，總是很愛存1塊、5塊、10塊錢，在不到半年的時間裡，1塊就存了700元、5塊加在一起也有800元；有趣的是，當她拿百鈔或千鈔時，兒子反而不太願意收，「他永遠都會覺得那個不是錢，媽媽我實在很懊惱！」

▲從小培養存錢的好習慣。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲從小培養存錢的好習慣。（圖／翻攝自爆怨公社）

媽媽笑說，半夜睡不著找點事來做，沒想到兒子一點一滴，還真的存了不少，而且他對零錢的聲音也超敏感；她還透露，這些存的錢都是花在刀口上，偶爾會給兒子買練習書來寫寫。

對此，網友們紛紛笑讚，「有存款習慣是好的，孩子大一點後可以教他存50元，存款速度會快很多」、「這個零錢很療癒」、「這是好習慣」、「是個好孩子，記得要教他怎麼花錢，這很重要」。

po文也釣出不少家長分享經驗談，有趣的是，蠻多小朋友真的都「只愛銅板」，「我女兒小時後也是如此，只愛銅板，甚至紅包都要求換零錢給她」、「我小孩目前也只認銅板和百元鈔，幫換成千元的或存郵局他認為錢少了」。

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