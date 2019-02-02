餓這麼久就為這餐！他怨兒子「在家小鳥胃」...外食秒變老饕：這家千層麵必點

▲ 兒子平時小鳥胃，到餐廳根本老饕！ （圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小孩子不免會挑食，遇到不喜歡吃的東西多少會展現出「吃不下」的樣子來逃避。一位網友就在臉書抱怨2位兒子，他表示平時在家裡和學校，孩子都吃不多，一副「小鳥胃」的樣子；沒想到帶出門外食，小毛頭們的舉止根本判若兩人，老饕一般的口吻讓他驚呼「你們是在裝孝維嗎？」

一位網友在臉書「爆怨公社」中抱怨2個兒子，他表示兒子們平時在家吃晚餐，或是學校的營養午餐，都只挖一點點吃，看起來超級小鳥胃的樣子；沒想到帶他們去鼎泰豐或是義式餐廳用餐時，兩人好像變身似的，完全不用催促，就自己把餐點全部吃光。

原PO表示，服務生送上菜單時，大兒子還說了句「這家的千層麵是必點的。」一副老饕的口吻讓他哭笑不得。他表示兒子們一個點了麵、一個點了飯，份量看起來都超多，感覺就吃不完。不過事實證明是他多慮了，孩子們最後輕鬆把餐點一掃而空，讓他忍不住抱怨「那你們在家、在學校都在裝孝維嗎？」

PO文一出，網友都笑噴表示「兒子很會」，「你兒子很識貨哦」、「懂吃懂吃」、「餓這麼久就是為了這一餐」、「我小堂弟小時候，吃飯總是吃到被揍吃到流眼淚，一頓飯吃兩小時，結果去麥當勞，一次點兩個套餐吃光光，嚇死姐姐我…」、「還好我女兒說學校營養午餐很好吃」。

還有人提供建議，「太常外食的孩子，很能分辨好吃不好吃，所以我媽從小不給我們外食」、「我媽小時候都說不想吃下次就煮少份量的給我，餓了自己想辦法要不就忍到下一餐」。也有鄉民質疑原PO的廚藝，對此原PO則回應說會努力研究，希望能煮得跟外面的廚師一樣好吃。

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