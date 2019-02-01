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老外看不懂中文　未停車接受「酒測攔檢」免罰！

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▲▼嫌犯吹酒測感知器發現燈亮後隨即加足油門往前衝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美籍男子看不懂中文未接受酒測攔檢遭開罰，他不服提起訴訟要求撤銷裁罰。示意圖與本案無關。（圖／記者邱中岳翻攝）

地方中心／桃園報導

桃園一名美籍男子，因不諳中文，平時僅能使用簡單的問候語交談。2017年8月他開車行經台北建國南路與忠孝東路路口時，遇上警方酒測攔檢，但他並未停車，事後遭到警方以拒絕酒測開罰9萬元、吊銷駕照及須參加到路交通安全講習，並且3日內不得考照。美籍男不服提起行政訴訟，主張免罰，法院審理後，認為他並無拒絕接受酒測的故意或是過失，因此判撤銷裁罰。

判決書指出，該男子行經酒測檢定處所時，未停車受檢，遭到警方開罰。男子事後提起行政訴訟，並主張，他因不諳中文看不懂「酒測攔檢」文字，也不清楚攔檢之目的，且當時前車只有減速通過，並未停車，他便依循前車減速。

但因當時員警有碰觸車身，男子透過後照鏡確認員警是否有所指示，並開往下個交流道重返同一酒測檢定處所，確認員警並無明確指示才駛離，他表示並非故意拒絕酒測。

法院開庭時，警方答辯，直行攔查車輛勤務時，都會明確將指揮棒平舉在前方，並使用手電筒照射地面，再向前示意停車受查，若警方要讓車輛通過時，並不會有攔查動作，而是直接放行。

警方表示，該車當時並未停車即直接駛離，且事後並未開回同一酒測檢定所。再者，警方執行稽查時，已依規定在路檢前方擺設「酒測攔檢」告示牌及路檢相關設備，因此主張男子違規事實明確，開單有理。

法官審理後認為，男子雖擁有中華民國居留證，但因其工作與日常生活都是以英文為主，中文能力僅能進時日常基本對話，無法理解告示牌上「酒測攔檢」的定義，認定他並無「拒絕接受酒測」之故意或過失，因此撤銷其裁罰。

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關鍵字：美籍,不諳中文,酒測攔檢

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