華為「間諜活動」危害國家安全！　美駐歐盟大使：改用西方商品

▲華為。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國駐歐盟特使桑德蘭（Gordon Sondland）1月31日時表示，由於擔心中國公司技術的安全性，呼籲國際能夠抵制華為的產品，改用西方產品；同時，他也指出有大量機密證據顯示，華為違反安全規定。

綜合外媒報導，桑德蘭在參加布魯塞爾電信業研討會時稱，希望人們能將使用的電子產品從華為轉向西方產品，並支持抵制購買可能會危害國家安全的中國數位產品，中國正在透過使用非法框架和控制數據網路，來建立自己在網路上的力量；同時也強調，5G的建設除了要看價格和質量，但安全更重要

華為是全球最大的電信網絡設備供應商，以及第二大智慧手機製造商，該品牌戰中國境外總收入近一半，不過近來卻不斷遭受美國的打擊，美方試圖阻止美國公司、民眾購買該廠牌的設備，並迫使盟友也要效法。

美國安全專家擔心，華為的的設備可能被中國用在間諜活動上；對此，華為稱這是一個毫無根據的擔憂，華為所生產的產品材料中，只有三分之一來自中國，其餘部分皆來自世界各地，所有主要的ICT（資訊及通訊科技）公司都擁有全球供應鏈，華為在網路安面有著良好的紀錄。

報導中指出，美國一直在推動像德國這樣的歐洲盟國，避免其電信供應商「受到外國政府控制」，川普政府更在12月時，派官員前往柏林，已要求該國政府加強對華為的壓力，禁止華為參與德國5G行動通訊網路的建設中。《路透社》先前指出，歐盟正在考慮禁制華為參與5G網路的建設，美國、澳洲和紐西蘭已將華為限制在5G移動網路之外。