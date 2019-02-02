2018八大手機發展大變革　iPhone金豬年不再稱王

▲新iPhone銷售疲軟，使得該品牌將在豬年的影響力力道不足 。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

2018年可說是智慧型手機市場翻轉的重要一年；其中，最大的轉換指標，莫過於暢銷10年的iPhone出現了銷量疲軟的狀況；再者，2018年中也可看到有許多中國品牌手機開始崛起，且這些廠商開始將自己定位為「全球手機品牌」，而不再是「中國品牌」。

回顧一下2018年中，全球手機市場的8大發展變化，或許可為2019年的手機展望帶來一些啟示。

新iPhone銷售疲軟：

Apple公司在2018年9月時推出了iPhone XR、iPhone XS，以及iPhone XS Max三款新機，不過此三款手機的銷量不知是因為手機市場的飽和，抑或是定價策略失誤，使得三款手機在市場上的表現不佳，且儘管在推出期間該公司進行了一波宣傳與促銷，但銷量還是低於公司的預測，甚至在2019年1月下修了財測。

電競手機市場新挑戰者出現：

對於許多手機廠商來說，「電競」並不會是產品的設計重點，原因不外乎是因為此一市場過於單一且狹小，過去除了原有的電競品牌雷蛇（Razer）有推出專門的手機外，很少聽說有其他廠商願意投入此一市場。

但是，Razer在2017年推出第一款電競手機後，事隔不到一年，華碩也宣布加入此一市場戰局，並推出ROG手機，其是專為手機遊戲玩家設計的產品，可滿足遊戲的圖形處理嚴苛要求，且大大地提升了螢幕刷新速度。有外媒認為，在2019年時可關注電競手機的發展，或許可吸引更多廠商加入此一市場中。



一家默默無聞的廠商搶在三星前發佈了第一款摺疊手機：

你可能沒有聽過Royole（柔宇科技），但是這家原本專注於製造可撓式面板的廠商卻搶在三星之前，於2018年10月底發表了一款名為FlexPai的可摺疊手機，成功地製造了話題。

小米回到菲律賓市場：

2015年時，中國手機品牌小米決定退出菲律賓市場，並轉往有更大商機的印度；時隔三年，該品牌決定再度重返菲律賓市場，並在2018年時在當地開設了至少5家實體門市；會有次一計畫，是因為小米希望可強化在「灰色市場」的影響力。

三星轉向專注於中階手機市場：

受到智慧型手機市場飽和的影響，三星的旗艦機款Galaxy S系列和Note系列銷量，也有一定程度的受到影響，2018年可說是這一類旗艦機種銷售艱難的一年。因此，三星也迅速地做出了另一套市場銷售策略，也就是將銷售重點擺在中階機款而非旗艦機種。

此一策略無非是要利用中階機款來吸引那些可能買不起其件機種的千禧世代，以利於作為後續旗艦機種的銷售延伸。

全螢幕帶來的「醜陋」挑戰：

無邊框、全螢幕已是2018年機款的設計主流，但是有部分廠商為了解決全螢幕排擠掉手機前方感測器不足的問題，而出現了「切口」也就是瀏海的設計方式；但是此一設計卻讓許多消費者嫌棄醜陋。

為此，有許多廠商衍生出了許多有趣的設計；像是Vivo Nex設計出了彈出式的鏡頭，好提升螢幕占比達91%；而小米Mix 3則是回歸「滑蓋」的概念，將前置鏡頭塞進機身當中。除此之外，像是三星也在2019年推出打孔式手機，在螢幕一小角打洞，其餘部分權保留給螢幕本身。

▼過去全螢幕的瀏海造型一直遭受嫌棄，三星為此推出了螢幕打洞手機。（圖／記者邱倢芯攝）

中國手機躍升國際品牌：

中國手機品牌OPPO在2018年中於巴黎羅浮宮發表了FIND X機款，且將前後鏡頭藏在機身當中，好讓螢幕上沒有任何切口，此一機款甚至被吹捧為藝術品；OPPO憑著FIND X正式進入歐洲市場，並成功地從中國手機轉變成國際品牌。

華為P20 Pro獲DxOMark手機相機評測No. 1

華為在2018年第一季推出了P20 Pro手機，其配有三顆主鏡頭，而華為的相機設計方式，使得P20 Pro手機被專業評測網站DxOMark評選為年度最佳手機，整體相機評測得分有109分。這也意味著中國品牌手機正一步步地威脅三星與Apple兩大手機廠。

▼隨著軟硬體技術的進步，中國品牌手機在新的一年影響力將大增。（圖／記者周宸亘攝）