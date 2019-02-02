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華為遭控涉及竊密　董事長梁華回應：沒有可道歉之處

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▲▼華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技）

▲華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技）

記者魏有德／綜合報導

大陸通訊龍頭華為遭控涉及不法行為，28日加拿大司法部也證實收到美國引渡財務長孟晚舟的要求。華為董事長梁華接受媒體專訪時駁斥所有指控，他強調，「華為沒有任何可以道歉之處，否認竊取商業機密，我們絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事」。

《中央社》報導，華為董事長梁華近日在深圳總部接受加拿大環球郵報專訪時作出上述回應。他提到，「基於不同意識形態或觀點走向技術分歧的未來，對人類和科技進步都沒有好處華為沒有任何可以道歉之處，華為決心繼續與加拿大各大學建立研究夥伴關係」。梁華在受訪時也敦促任何擔心華為的人，將討論範圍局限在技術問題上，而非「停留在政治層面」。

▲▼華為。（圖／路透社）

▲華為遭美國指控，包括多項詐欺、竊密、違反伊朗制裁條約等。（圖／路透社）

對於華為受到美國司法部提出的23項指控，梁華以華為發布的公開聲明反擊，他強調，「否認華為或其子公司或附屬公司，曾經做出起訴書中提及的任何違反美國法律行為」。

梁華在受訪時也提醒，出於政治動機的安全擔憂正在扼殺世界，觀察人士已經警告，美國帶頭強烈抵制華為，將產生「技術去全球化」，「在使用中國產品的國家和依賴西方產品的國家之間製造分歧」。

梁華曾在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇時表示，「如果他們不選擇華為，我們將把精力集中到選擇我們的客戶身上」，措辭強烈地暗示華為可能會將重心轉移到那些「歡迎華為」的地方。

▲華為財務長孟晚舟。（圖／CFP）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／CFP）

美國司法部28日正式對華為及財務長孟晚舟提出23項控罪，包括多項詐欺、竊密、違反伊朗制裁條約等，並向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。有分析指出，「華為和孟晚舟事件將成為中美關係的重大指標，使兩大經濟體陷入了不斷擴大的貿易和技術衝突，此舉也將重塑中美關係，更攸關中國要成為全球技術大國的成敗」。


 

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關鍵字：華為,洩密,梁華,孟晚舟

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