貿易戰加徵關稅「重創中國經濟」！美智庫：美國自身也受到傷害

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合外電報導

總部設在華盛頓的美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）公布對總統川普（Donald Trump）外交及國內政策的中期評估，內容指出，川普政府打擊中國政府侵犯美國智慧財產權採取有效的行動，對中國商品加徵關稅是重創了中國的經濟，然而卻也同時為美國帶來負面的影響；另外，川普政府在南海議題上的行動與應對也不夠有力，應該要有更完善的戰略。

根據該報告，關稅升級迄今對中國經濟造成相當大的挫折，中國GDP增長率逐漸放緩，而上海證交所2018年股價下跌了25%；雖然整場貿易戰對美國主要關鍵的經濟指標負面影響有限，但由於中國商品價格上漲，中國的報復性關稅也影響了美國出口，導致美國部分個別公司的成本上漲。

美國股市在2018年末因擔心全面貿易戰的發生，導致股市震盪，此外也擔心2019年經濟進入衰退，因此川普政府削減了制衡的力道。不過，美國也成功在新的《美墨加協議》（United States–Mexico–Canada Agreement）增加對中國的制衡條件，該報告也建議美國應盡快完成與歐洲和亞洲等國的自由貿易協定，加入類似美加墨協定的條款。

該報告內容稱，《國家安全戰略》指出網路經濟戰的威脅，川普政府發起大規模行動打擊了中國電訊業巨頭華為和中興。而美國的盟國也對中國通訊公司採取行動，英國通訊集團已決定將華為排除現行的3G和4G網路，同時也禁止華為參與5G網路，包括澳洲、紐西蘭、日本、加拿大等國都潛在跟隨採取其措施。

不過，川普政府仍需要努力，報告指出，當中國繼續利用南海軍事化作為「反制力量」，川普政府應該形成一致的戰略應對北京的行動，儘管美軍已經自由航行、也向台灣軍售武器，甚至加強了對印度的國防承諾，但中國的軍事化仍快速發展。該報告建議，美國應多幫助亞洲盟友，提升對中國海軍的強勢行動，包括在南海安排多國海軍演習等。