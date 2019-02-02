狗年大陸科技急起直追　手機、AI金豬大躍進

▲AI的臉部辨識已廣泛滲透到中國人日常生活當中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

科技中心／綜合報導

回顧2018年，中國科技產業的變化相當巨大，像是中國本土手機品牌優勢持續擴展、人工智慧部署，以及中美貿易戰產生的影響等，都影響著該經濟體的成長。

首先在中國智慧手機方面，該國智慧手機品牌市佔率持續提升，不僅提升品牌知名度，也增強了設計能力且有明顯的進步。而2018年在較小的手機品牌退出主流市場之後，中國智慧手機市場基本上由四大品牌主導，分別為華為、OPPO、vivo和小米，這四家可說是佔了中國近80%的市佔率。至於蘋果在中國則是排名第五，因該公司以高端定價保持其利潤，手機銷售也因而放緩。

而在人工智慧方面，中國在人工智慧上的發展十分積極，目前中國許多城市已經採用阿里巴巴的人工智慧城市大腦，進而改善交通流量；同時中國第二大電子商務平台京東，其金融科技部門甚至採用人工智慧技術來提高養豬業的生產力。

另一方面，臉部辨識已廣泛滲透到中國人的日常生活當中，該技術的迅速普及和巨大的商業化潛力使得中國的商湯科技成為2018年全球最具價值的人工智能初創企業。

至於中美貿易戰，可說是2018年全球矚目的重大議題。South China Morning Post指出，華為、中興兩大中國電信設備商可說是中美貿易戰下的犧牲品，因為美國試圖透過像中國製造2025這樣的舉措來推翻北京的全球科技領導計劃。像是在2018年四月的時候，美國商務部重新啟動了對中興通訊的制裁，中興通訊處罰總額達14億美元。

▲為了阻止中國的技術發展，美國開始對華為做出阻礙行動。（圖／CFP）

另外，由於擔心隱私安全問題，美國對其親密的盟友施加壓力，以阻止中國公司參與5G移動網路項目後，華為也面臨海外市場的艱難前景。國家安全也被認為是澳大利亞政府8月份決定禁止華為和中興向該國電信運營商提供5G設備的原因。