走入民眾生活！郭國文推「農老幼托」有感4政策

▲郭國文力拚台南立委補選，這幾日勤跑年貨大街和市場。（圖／郭國文競選總部提供，下同）

地方中心／綜合報導

年節將近，台南立委補選參選人郭國文，勤跑各地區年貨大街以及市場，郭國文表示只有透過一步一腳印的走進民眾生活，實地了解地方生活，才能提出最符合市民需求的政策。

郭國文指出，每次他拜訪安定區的保安宮、港口、蘇厝菜市場，不論是攤商或是逛菜市場的鄉親，都是年紀稍長的民眾，以及抱著小朋友的家長。因此拜訪完一次市場，就能提出相關政策，所以針對安定地區，第一項政策是，農損補償認定寬、程序快、金額夠，讓農民不用再擔心天災來襲；第二項政策是，推廣冷鏈設備以及行銷辦公室，讓安定農業特產―胡麻，能賣得更多、賣得更遠；第三項政策是，搭配長照據點，增加小黃看病專車數量，讓老人看病更方便，家人更放心；第四項政策是，提高托育托嬰補助費用，讓小朋友只用公幼學費就能讀私幼，父母不用再煩惱。

▲勤跑基層的郭國文整理出4政策，匯集農民、農產、長照、托幼等面向。

郭國文強調，接下來就要過年，除了祝福民眾過好年，發大財，也會持續走遍基層，並針對立委補選選區內14個行政區，都提出相關政策，而且是經過評估可行的，絕不會像其他對手亂開空頭支票，欺騙民眾，他一定會搓破其他人的政策假面具，給台南鄉親一個更好的生活環境。