年節送禮首選！女王愛酒「皇家禮炮」推摩登藝術禮盒　質感爆棚搶收藏

▲做為英國女王伊莉莎白二世1953年登基加冕的紀念酒「皇家禮炮」，不僅極富歷史意義，酒款年份也都從21年開始起跳。今年在台推出新春禮盒，更帶來濃濃東西方藝術氣息。（圖／達志影像）

消費中心／綜合報導

春節進入倒數，處處充滿年節購物的氛圍，酒一向是年節送禮的好選擇，像徵著喜慶、尊貴與品味。近年許多酒品禮盒設計著重視覺創新，再加上文化深度，吸引消費者目光。以多層次酒香、口感收服當今英國女王的皇家禮炮，現在特別為台灣推出新春組合。過去以皇室經典、莊重大氣打造酒款形象，今年則將禮盒換上新裝，首次把英式風格與東方元素融合，以拼貼藝術的手法，打造活潑亮眼的新春包裝，送禮超體面、又代表送禮人好眼光的設計，不只讓原本就鍾愛皇家禮炮的老饕寫入待購清單，更讓喜愛文化創新的年輕人搶收藏。

▲皇家禮炮首次把英式風格與東方元素融合，以拼貼藝術手法打造活潑亮眼的新春包裝。（圖／業者提供，以下同）

1953年為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基加冕而生的皇家禮炮，在英國人心中，正象徵皇室高貴的傳統與極致榮耀，因此皇家禮炮出現的場合，絕對意義非凡！此次為了華人世界最重要的春節，皇家禮炮結合自家的歷史文化與東方傳統，推出限定禮盒。

帶著優雅藍紫氣息的西方限定款設計，是以台灣人喜愛的英式下午茶為靈感發想，禮盒上象徵英格蘭的獅身、皇家專用下午茶茶具、皇冠、衛兵，走的是滿滿英倫風，仔細一看還有英國女王最愛的柯基犬，在台灣春節習俗也象徵「旺旺來」，超級討喜！東方限定版則是以年輕明亮的藍綠色為基調，充滿東方氣息的中式塔樓、青花瓷、茶具、紙傘紙扇，以及象徵尊貴美意的孔雀與錦鯉，展現東方世界的低調奢華，也暗藏順遂富足的好兆頭。

▲西方限定款禮盒（內含皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌700ml，下同）／3,280元（圖／皇家禮炮提供，下同）



▲東方限定款禮盒／3,280元

想要一眼就有「過年紅吱吱」以及「祝願財源滾滾」的氛圍，量販店還有獨家限定「過年一點紅、新年一路紅」新春禮盒。以精細繁複的紅色簍空工藝雕刻，搭配亮眼卻又不張揚的金色元素設計，不單單代表春節貴氣又喜氣的象徵，更彷彿是一款名家藝品，帶給收禮人最真摯的新春祝福。

▲蘇格蘭威士忌禮盒（量販限定版）／3,280元

皇家禮炮伴隨英國女王走過半世紀，這段期間也持續在典藏酒類的市場上，以絕佳調和工藝引領各家品牌前進。老饕熟悉的「皇家禮炮21年」是源自於英國皇家海軍21響炮向王室或國家元首致敬的最高禮儀，因此皇家禮炮酒款，堅持選用來自蘇格蘭高地上最古老、已營運長達230年的Strathisla蒸餾廠，以及至少窖藏21年以上的陳年威士忌調和，每一滴都帶著馥郁酒香。此次限定禮盒就是搭配最經典的「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」，深黃琥珀色的瓊漿酒液緩緩從瓶口倒出，就有濃甜花果香和著微淡燻香飄散開來，入喉口感醇郁厚實，還帶有品酒人喜愛的堅果香，嚐過難忘的滑順，讓人期待下次開瓶的時刻。

過年走春送禮，不論選擇量販限定版，或是各大酒專的東、西方限定款，都顯得格外有心，為收禮人的金豬年帶來有別於以往的文藝年味。

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