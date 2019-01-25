　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年節送禮首選！女王愛酒「皇家禮炮」推摩登藝術禮盒　質感爆棚搶收藏

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)於1953年6月2日進行加冕典禮，與她的夫婿菲利浦親王(Prince Philip)一同向民眾揮手。（圖／達志影像／美聯社）

▲做為英國女王伊莉莎白二世1953年登基加冕的紀念酒「皇家禮炮」，不僅極富歷史意義，酒款年份也都從21年開始起跳。今年在台推出新春禮盒，更帶來濃濃東西方藝術氣息。（圖／達志影像）

消費中心／綜合報導

春節進入倒數，處處充滿年節購物的氛圍，酒一向是年節送禮的好選擇，像徵著喜慶、尊貴與品味。近年許多酒品禮盒設計著重視覺創新，再加上文化深度，吸引消費者目光。以多層次酒香、口感收服當今英國女王的皇家禮炮，現在特別為台灣推出新春組合。過去以皇室經典、莊重大氣打造酒款形象，今年則將禮盒換上新裝，首次把英式風格與東方元素融合，以拼貼藝術的手法，打造活潑亮眼的新春包裝，送禮超體面、又代表送禮人好眼光的設計，不只讓原本就鍾愛皇家禮炮的老饕寫入待購清單，更讓喜愛文化創新的年輕人搶收藏。

皇家禮炮（圖／業者提供）

▲皇家禮炮首次把英式風格與東方元素融合，以拼貼藝術手法打造活潑亮眼的新春包裝。（圖／業者提供，以下同）

1953年為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基加冕而生的皇家禮炮，在英國人心中，正象徵皇室高貴的傳統與極致榮耀，因此皇家禮炮出現的場合，絕對意義非凡！此次為了華人世界最重要的春節，皇家禮炮結合自家的歷史文化與東方傳統，推出限定禮盒。

帶著優雅藍紫氣息的西方限定款設計，是以台灣人喜愛的英式下午茶為靈感發想，禮盒上象徵英格蘭的獅身、皇家專用下午茶茶具、皇冠、衛兵，走的是滿滿英倫風，仔細一看還有英國女王最愛的柯基犬，在台灣春節習俗也象徵「旺旺來」，超級討喜！東方限定版則是以年輕明亮的藍綠色為基調，充滿東方氣息的中式塔樓、青花瓷、茶具、紙傘紙扇，以及象徵尊貴美意的孔雀與錦鯉，展現東方世界的低調奢華，也暗藏順遂富足的好兆頭。

皇家禮炮（圖／業者提供）

▲西方限定款禮盒（內含皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌700ml，下同）／3,280元（圖／皇家禮炮提供，下同）

皇家禮炮（圖／業者提供）

▲東方限定款禮盒／3,280元

想要一眼就有「過年紅吱吱」以及「祝願財源滾滾」的氛圍，量販店還有獨家限定「過年一點紅、新年一路紅」新春禮盒。以精細繁複的紅色簍空工藝雕刻，搭配亮眼卻又不張揚的金色元素設計，不單單代表春節貴氣又喜氣的象徵，更彷彿是一款名家藝品，帶給收禮人最真摯的新春祝福。

皇家禮炮（圖／業者提供）

▲蘇格蘭威士忌禮盒（量販限定版）／3,280元

皇家禮炮伴隨英國女王走過半世紀，這段期間也持續在典藏酒類的市場上，以絕佳調和工藝引領各家品牌前進。老饕熟悉的「皇家禮炮21年」是源自於英國皇家海軍21響炮向王室或國家元首致敬的最高禮儀，因此皇家禮炮酒款，堅持選用來自蘇格蘭高地上最古老、已營運長達230年的Strathisla蒸餾廠，以及至少窖藏21年以上的陳年威士忌調和，每一滴都帶著馥郁酒香。此次限定禮盒就是搭配最經典的「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」，深黃琥珀色的瓊漿酒液緩緩從瓶口倒出，就有濃甜花果香和著微淡燻香飄散開來，入喉口感醇郁厚實，還帶有品酒人喜愛的堅果香，嚐過難忘的滑順，讓人期待下次開瓶的時刻。

過年走春送禮，不論選擇量販限定版，或是各大酒專的東、西方限定款，都顯得格外有心，為收禮人的金豬年帶來有別於以往的文藝年味。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
辜莞允海邊解放「渾圓半球」！網盯「左下角」：太惹火
拖板車「違停15分鐘吃便當」　19歲男大生追撞車尾慘死

關鍵字：英國,女王,伊莉莎白二世,皇家禮炮,21年,蘇格蘭,調和,威士忌,禮盒,過年,春節,新春,Costco,好市多

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

實測／桃園機場「自助託運行李」只要2-3分鐘　旅客讚：免排隊比VIP還快

精準控温科技 -7℃微凍結新鮮美味　牛排肉汁零流失好切好料理

自我理財更方便！基金資訊觀測站＋集保e存摺APP　市場動態幫你全hold住

有了它就能環遊世界！超美型「旅遊翻譯神器」拿出來　外國人搶當你麻吉

是護唇膏也是公仔！妮維雅 x LINE FRIENDS推超萌聯名　想全包跑這3個通路

買房配裝潢正夯！入住台中新光重劃區綠意宅　一卡皮箱就能搬「好幸福」

有錢人比你想得更前面！在日本「買地自建」獲利最高40%比包租可觀

在外打拚的你離家幾公里？跟著富邦人壽線上返鄉、縮短「心距離」！

熬夜隔天hen累累！巷口超商「補一下」，網友激推的熬夜秘方-桂格養氣人蔘

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

他在北投超商花60元「買鍋貼中千萬」！全家開出一組特別獎

【廣編】送禮重健康　萬歲牌限定版堅果禮盒新推出

年節送禮首選！女王愛酒「皇家禮炮」推摩登藝術禮盒　質感爆棚搶收藏

【廣編】元本山超萌海苔禮盒　跟卡通明星一起包飯糰

只花27元在小7買鮮奶就幸運中千萬！統一發票11、12月號碼出爐

信用卡付款成功訂餐吃到0元披薩　最後卻送來了5次

只花3元在「超商影印」就中20萬元！全家開出3組頭獎

日常保養多一步前導精華　肌膚透出細緻自然光

金豬年到！ 讓超便利、健康的麵糰發酵機照顧家人一整年

網友暴動搶訂0元吃披薩　foodpanda系統當機狂砍單

赤壁與三國群英形象特展　25日故宮南院磅礡登場

天鵝爸媽帶6灰寶寶坐路中間　警察趕來指揮交通保護牠們

第4代Mazda3「美規售價」揭曉！全面搭載2.5L引擎＋選配AWD

中職／長得像山川穗高！姚雨翔意外能與西武交手

微醺大酒店走進秘密房間初體驗！沒招牌、沒地點掉進微醺夢境

太多路人偷餵！爸崩潰掛看板「請勿餵食」　月月一臉不爽抗議

影／嚴凱泰追思會主題「一路上有您」　嚴陳莉蓮：收起思念往前行

中職／官辦熱身賽3月9日猿獅台南首戰　票價最高200元

孫安佐暴風進食10分鐘「T恤字體變形」　一掀衣…腹肌消失了！

台灣大「真5G」實機登場　創全台3先例

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

花3元在「超商影印」就中20萬..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

Netflix《蒙上你的眼》打..

花27元在小7買鮮奶就幸運中千..

一張「神級卡」旅遊賺現金　日、..

線上電玩展優惠狂　Switch..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

五不一沒有揭密永慶房屋的幸福職..

「奈米樂」抗菌除臭連黃斑都不見

油到爆滷蹄膀、佛跳牆就是要配「..

秀泰進軍北高雄　開20廳電影院

好拍又好玩　Hello！搞怪8..

抽保時捷！全聯福袋限量11萬個

更多熱門

相關新聞

元本山卡通明星海苔禮盒　好吃又好玩

馬上就要迎接農曆春節，該送什麼禮才能送到心坎裡呢？今年元本山攜手卡通頻道推出最受小朋友歡迎的卡通明星海苔禮盒，包括「探險活寶」、「熊熊遇見你」、「飛天小女警」、「BEN 10」等，每款海苔禮盒都超萌、超吸睛，隨盒附贈獨家限量貼紙，還可以跟卡通明星一起包飯糰、一起去探險，好吃又好玩。

走春遊法鼓山　諸事滿願大好年

三寮灣東隆宮新春　辦擲筊PK賽

蘇花春節不施工　要雙向暢通

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

Jennie、Kai分手了！　4個月戀情玩完

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

每個人生日都有對應的專屬色

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

比特進收容所很親人　志工：跟錯飼主

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面