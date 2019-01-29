想到大掃除就心累？網推用年終買打掃利器

消費中心／綜合報導

傳統一年一次大掃除是為了除舊佈新，迎接豐收來年，但把目光轉到現在，大掃除的意義就不一樣了！現代人工作忙碌、時間有限，把家裡整理得清爽舒適就已是萬幸，但仍有一些角落容易累積厚厚灰塵，若不趁過年前徹底清潔，就會跟著全家人跨豬年，想到就害怕。

哪些地方絕對要深層清潔、不能馬虎？網路盤點最容易被遺忘的死角，從高處到地面分別有天花板燈罩、吊扇、衣(書)櫃頂部、窗框、窗簾軌道、床墊、地毯等，都是不好清理、只有在大掃除才會清潔的地方。然而，想把這些區域徹底打掃完畢，不外乎掃地、拖地、擦拭、換水等繁複工作，但若用對家電，耗費心力時間的大掃除工作就可達到事半功倍的效果！

▲▼網路盤點最容易被遺忘的死角，從高處到地面分別有天花板燈罩、吊扇、衣(書)櫃頂部、窗框、窗簾軌道、床墊、地毯等，都是不好清理、只有在大掃除才會清潔的地方！（圖／記者湯興漢攝，下同）



如今掃地機器人和無線吸塵器已是居家必備家電，但前者只限地板清潔，處理不到重點部位，後者若只有便利的無線功能也不夠應付大掃除，還得要有強勁吸力，最好在吸附髒污、集塵時也不卡卡，若能附上多種可以針對不同區域深層清潔的吸頭，把整個家都交給「它」也不怕。

▲若用對家電，就能省時省力輕鬆完成大掃除！



說到吸塵器，大多數網友的口袋名單，就是配備超強吸力的英國家電品牌Dyson Cyclone Ｖ10，原因在Ｖ10透過數位馬達產生強勁吸力，不必來回吸好幾次才勉強乾淨，大大增進打掃效率。此外最讓使用者讚賞的是「V10吸力不減」，透過氣旋科技使塵垢分離不阻塞，讓使用過程中即使集塵桶中已有不少塵屑，卻還是能保持強勁吸力，達到吸力不減的效果。另外，「吸塵器二次汙染」的問題受到重視，V10專業濾網加上全機密封設計，讓塵垢廢氣不會二次排放，家人也不會因此吸入髒空氣。

▲V10更新設計後的集塵桶，只要一個按鍵就可以清空集塵桶，所有灰塵髒污就落進垃圾桶，不髒手且完全不怕撒到地板還要二次整理。

使用無線吸塵器多數會有還沒打掃完就沒電的窘境，讓打掃時間無限延長覺得心很累。Dyson V10最長使用時間達60分鐘，吸力也不會被電力消耗影響，從開啟的第一秒到結束前一秒，維持一貫的強勁吸力。吸過的地板幾乎感受不到灰塵微粒，不用費時重複拖地，對於忙碌上班族和婆婆媽媽來說是一大福音。厲害的是，更新設計後的集塵桶，只要一個按鍵就可以清空集塵桶，所有灰塵髒污就落進垃圾桶，不髒手且完全不怕撒到地板還要二次整理，省時簡便的設計也是懶人福音。

但對於實際用在大掃除的消費者來說，更重要的是需要不同吸頭清潔家中各種地方。V10之所以附上6種吸頭，就是為了幫使用者對付多種複雜環境。大掃除不想愈掃愈髒，就要從高處清到低處，高處的天花板燈罩、吊扇和衣(書)櫃頂部，可用長管＋二合一組合吸頭，在地面就能輕鬆吸飽高處灰塵，吸到冷氣百頁和較高的窗框、窗簾軌道時，再換軟質毛刷或細縫清潔吸頭，讓頑固塵埃無所遁形，把釘子戶髒污連根拔除，平常若是使用抹布可能也清不乾淨，或是使用掃地機器人的家庭也無法清潔到這些地方。且長管設計不僅超省力，也杜絕爬上爬下可能造成的意外危機，以及拆卸下來清洗的麻煩。

▲附上6種吸頭的Dyson V10吸塵器，可幫使用者輕鬆應付難清理的細節與角落。

回到低處，以軟質碳纖維滾筒吸頭滾動磁磚、木質地板後，就能感受有如拖地後的光滑感，連地板縫隙也可以輕鬆清潔。改用碳纖維刷毛深層吸頭時，可將藏在家裡長毛地毯裡的陳年積塵一次吸淨，相較於一般吸塵器，V10給人更強勁有力的使用經驗，網友也都表示清潔很有感。然而要維持一個家乾淨清潔，不只地板、地毯需要打掃，每天都會坐躺臥的沙發或彈簧床墊其實不只表面會髒，許多塵屑會深藏於纖維中，久而久之就變成了塵蟎的藏身處，此時使用V10搭配迷你電動吸頭來回滾動，可輕鬆「深層清潔」，許多家有毛小孩的使用者大讚「廢毛、皮屑一掃而空」，更可有效的降低家中主要過敏原，擁有更舒適的居家環境。

▼無論是木質地板、地毯、或是沙發床墊，V10都能迅速吸淨灰塵。

如今無線吸塵器選擇眾多，但不想在過年前累到歪腰，就要懂得把年終獎金投資一台真正能幫自己省時省力的家電利器，靠著Dyson Cyclone V10吸塵器的強勁吸力＋多工吸頭，可以一次性全面打掃家中各個區域跟細微難清潔的地方，搶在年前有限的時間裡深層清潔、除舊佈新，往後每一年大掃除都感激現在的自己！



入手打掃利器V10►►►