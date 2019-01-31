台南大目降年貨大街　衛生稽查讓您安心放心

▲台南市衛生局稽查大目降年貨大街，針對合格攤商張貼「衛生自主管理稽查合格標章」，讓民眾買得安心、吃得放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019歡慶臺南年」年貨大街活動，自1月26日至2月2日在新化區大目降老街隆重登場，台南市生局為確保食品安全衛生，提供民眾消費權益及選擇良好衛生攤商消費，偕同政風人員，針對合格攤商張貼「衛生自主管理稽查合格標章」，讓民眾買得安心、吃得放心。

台南市衛生局共稽查165家次，其中136家部分衛生有缺失，多為從業人員工作時未穿戴整潔衣帽，經輔導後均已完成改善；執行油炸油品檢測17件，並檢視食品標示，包裝食品標示75件、輔導散裝食品標示159件、肉品來源46件，均符合規定，現場共發出衛生自主管理稽查合格標章12份。

衛生說，這次稽查以「食品安全衛生」、輔導攤商「散裝食品標示」、追查「肉品來源」為重點，項目包含：販售場所衛生檢查及食品標示、原料為豬肉稽查其肉品原產地國別，強調散裝食品外包裝上再黏貼或檢附標示「品名」、「原產地（國）」等食品資訊，提供消費者更完整的產品訊息，以達衛生、安全的消費環境，讓民眾買得安心，同時享受過年採買樂趣！



台南市衛生局長陳怡建議消費者，採購年節食品時，可把握「五不原則」：（一）標示不清楚者不買、（二）過於鮮豔不買、（三）有異味者不買、（四）來源不明者不買、（五）有破損者不買；善用眼、耳、鼻、口進行感官檢查，儘量留意販售場所環境是否清潔衛生，且無論完整包裝或散裝食品皆應儘早食用完畢。另調理食品應遵守「五要原則」：即「手要洗乾淨」、「食物要新鮮」、「生、熟食要分開」、「要澈底加熱」與「要適當保存」，避免食物中毒，才能買得安心、吃得放心，享受金豬歡喜年。