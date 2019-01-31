台南學甲慈濟宮　8000諸事大吉保生紀念金幣　贈送啟運

▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗展示【保生金符以及紀念金幣】。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮董事長王文宗，宣布在大年初一、初二舉辦【開基保生大帝加持保生金符紀念金幣贈送啟運活動】，特別準備8000個「諸事大吉」保生紀念金幣，免費發送給信徒民眾，且每千人舉辦1次現金大摸彩，紅包最高6600元，象徵66大順，總共8次，歡迎民眾前來走春祈福領紅包好過年。

董事長王文宗說，學甲慈濟宮建廟358年，今年逢己亥豬年所發送經過內殿開基保生二大帝加持保生金符「諸事大吉」保生紀念金幣，正面以開基保生二大帝聖像、背面以象徵「諸事大吉」可愛豬年造型鑄造，讓信眾護身保平安。初一將發放5000張、初二3000張號碼牌，號碼牌分為上下聯，上聯為摸彩卷，下聯為存根卷，民眾依序排隊領取號碼牌後，經過七星平安橋領金幣後，可將上聯投入摸彩箱，參加現金大摸彩，第1獎6600元紅包1人、第2獎3600元2人、第3獎1600元紅包3人、特別獎600元6人，每千人抽1次共8次。

▲學甲慈濟宮董事長王文宗率董監事，為【開基保生大帝加持保生金符紀念金幣贈送啟運活動】宣傳造勢。

王文宗說，今年特別準備開基保生二大帝加持3000份佰圓保生金符（錢母+平安符）供信眾求取。而且首次發行保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經過開基保生二大帝加持，可儲值使用坐捷運、公車、便利商店、全聯、星巴克等合作商店，讓開基保生二大帝伴隨您出入平安，保生大帝平安悠遊卡限量2000張，數量有限。

學甲慈濟宮今年也首次發行優質內身316不銹鋼真空材質「保生大帝平安彈跳保溫瓶」，以Q版保生大帝及國寶葉王交趾陶（加冠晉祿、合境平安、胖瘦羅漢）等吉祥圖案構成，共有白、黑、粉紅、粉藍四色，保溫瓶時尚吸晴，設計彈跳式雙扣杯蓋，強效保溫保冷，保溫瓶皆經過開基保生二大帝加持，讓您外出攜帶保生大帝平安保溫瓶，皆能健康平安。

今年己亥豬年慈濟宮也發行以Q版保生大帝、可愛虎爺、報馬牛持著元寶象徵財富，每張春聯經過開基保生二大帝加持，讓大家在春節張貼喜氣洋洋，希望大家己亥豬年可以發發發。