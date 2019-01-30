高思博賣咖啡又點燈　朱立倫台南合體助陣

▲前新北市長朱立倫與高思博，再度台南合體，為東山咖啡農媒合銷售，並參加普濟殿參與點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東山咖啡滯銷，庫存量高達3萬公斤，為讓「貨出得去」，前新北市長朱立倫與高思博，1月30日再度合體台南，為東山咖啡農，媒合南台灣最大咖啡豆盤商「綠穗農產」，高思博表示，除打造真正台南在地咖啡品牌外，更重要的是把銷售通路打出去，讓錢進得來！

上周朱立倫才剛南下至台南後壁泰安宮參加平安宴活動，30日再度現身台南，在高思博安排下，會同東山咖啡協會的農友們，一同前往綠穗農產進行座談。

高思博二週前到東山瞭解咖啡產銷情況時，得知現有咖啡庫存竟然高達30萬公斤，他說經過瞭解，造成大量庫存的原因，在於台南市政府只將東山咖啡當成觀光推廣，而不是當作農產品來打造品牌，創造通路。

高思博在驚訝搖頭之餘，立即協調，促成東山咖啡與綠穗農產的合作。高思博說，綠穗是南部最大的咖啡豆大盤商，高思博希望能透過綠穗的通路，讓東山咖啡銷路更廣，也能夠建立品牌知名度，真正做到「貨出得去」，不讓高品質的東山咖啡豆放在倉庫裡孤芳自賞。

朱立倫到場分享在桃園與新北市長任內，建立拉拉山水蜜桃與萬里蟹的經驗，證明建立農畜產品品牌的重要性。朱立倫批評民進黨一直將政治意識形態掛帥，忽視民眾最關心的經濟。朱立倫表示，不管是什麼市場，能賺錢的就是好市場；不論是哪國觀光客，能來台灣的就是好觀光客。

高思博和朱立倫，晚上還一同前往普濟殿參與點燈儀式，受到現場民眾歡迎，爭相要求合照。