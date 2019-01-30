警民聯手防詐騙　台南治安無假期　表揚67位打詐小天使

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎座及獎金，表揚67位攔阻詐騙「打詐小天使」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲1月30日下午主持治安會報，暢談守護繁榮「大台南」願景之行動警政策略，會中黃偉哲親自頒發獎座及獎金，表揚67位攔阻詐騙「打詐小天使」，並親自撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層表揚。

據了解，台南市截至2018年12月為止，經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計57件，成功保住市民922萬餘元之血汗錢。



黃偉哲市長首先感謝警察同仁及協助打擊詐騙的天使們，由於各個金融機構及超商店員的機警，警民聯手在第一線成功防堵詐騙犯罪，讓市民免於財產的損失，未來更期望大家能繼續提高警覺心，對周遭可疑人士或神色慌張人士多留意，在第一時間杜絕詐騙案的發生。





黃偉哲市長也在會中更要求警政單位應具備「行動警政」的概念，以5大策略：1、建構安居樂業友善環境。2、營造有利投資安全環境。3、守護優質轎班廟會文化。4、保護婦幼少年校園安全。5、關懷生命確保交通安全與順暢。來達成守護臺南市民；並以經常性滾動式檢討執行成效，即時回應民眾需求，讓維護治安、疏導交通及為民服務等工作上能夠更有效率。



黃偉哲市長指出，年節將近，外來觀光客及返鄉人潮的大量湧入，勢必讓治安維護及交通疏導工作量大增，勤務繁重，他代表全體市民向各個參與春安勤務工作的人員致上十二萬分的謝意，有他們的付出，市民才能安居樂業，也希望行動警政的策略奏效，大家共同戮力完成警政工作目標，讓民眾感受到市府各項優質服務，讓台南成為宜居樂業及觀光旅遊的最佳城市。