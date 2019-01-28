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春節不再掛病號！用這台跟流感說掰掰　大口呼吸好過年

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▲▼Dyson空氣清淨機＋吸塵器。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲近年空汙頻傳，該如何才能擁有看得見的乾淨空氣？空氣清淨機已成為居家必備家電之一。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

快過年了！年前公事、家事繁忙，大家雖然嘴上不說，但心裡都期待滿滿，希望與家人朋友團聚，或出門走春逛景點，利用連假為自己充飽電。但想要愜意地過年，首要條件就是神清氣爽的狀態與心情，現在路人多戴口罩，不只對抗空汙，更不希望被傳染最近又發起來的流感，以免人家在團圓、自己卻要跑醫院掛病號，打壞過年心情。

年前除了顧好身體，另一項必做的就是大掃除了。近年空氣品質連拉警報，擁有過敏體質的人口也急速「成長」，空氣中的PM2.5加上灰塵在家中日積月累，如果不在過年前大掃除，平日養的一屋子致癌物，就會繼續磨損家人的身體健康。不過，打掃後一定會揚起粉塵，平常忽略的地方是掃乾淨了沒錯，但散落在空氣中的懸浮微粒接著怎麼辦？有網友分享自己的血淚經驗，明明不是過敏體質的他去親友家拜年，誰知道一踏進客廳就連打10幾個噴嚏，打到眼淚直流、頭腦脹脹，還被親戚譏笑「怎麼身體這麼差」，超掃興！還好其他網友連聲撫慰，「大掃除完的空間就是容易這樣啊～」、「他們家是不是沒有空氣清淨機……」、「怎麼有親戚這樣，完全是他們家空氣太差的問題吧！」這才驚覺自己把肺捐出來，到親戚家當免費清淨機。

平常出門記得戴口罩，卻沒想到家裡也是高度空污現場！原來空氣中的病毒、粉塵、污染源、過敏原，以及人人聽了聞之色變的PM2.5懸浮微粒，都會趁著縫隙鑽入家中，並緊緊吸附在家具、棉被等處，不論坐著躺著、看電視甚至睡覺，只要一吸氣，這些致命危機就會跑進肺部或血液中。為迎接新年，不少人也會重新粉刷居家空間，刺鼻的油漆味不是忍一忍就好，最怕的是還可能會有甲醛、苯釋出。

一家人團聚在一起圍爐很開心，但室內空間人一多起來，又或是煮年夜飯菜時的爐火，也都會造成室內空氣品質下滑，此時屋子裡就非常需要一台空氣清淨機，迅速恢復可以大口呼吸的好空氣。近年空氣清淨機的需求倍增，比較過清淨前後空氣的網友都表示，好用的品牌開機沒多久就很有感，如果家有毛小孩，過去因為愛而隱忍下來的味道也跟著不見，更覺得神奇。

▲▼ dyson空氣清淨機。（圖／dyson提供）

 ▲彩色螢幕可清楚呈現當下的空氣品質，綠色為良好，當線愈拉愈高變成紅線，就要倚靠清淨機好好清理空氣了！
 

除了清淨除臭要有感，過年期間家中親戚進出頻繁，隨著室內人數變多，室內空氣污染加劇，一台好的空氣清淨機可以隨時感應室內空氣品質狀況即時清淨、加上自動顯示污染源，這樣使用起來才會更加有感。英國精品家電領導品牌Dyson，每每推出新機總能吸引消費者關注，近期推出的「HP04三合一涼暖空氣清淨機」就打出自家招牌「智能科技」服務，不僅能夠自動監控空氣品質、顯示汙染源，新一代機身上更有LCD彩色螢幕可即時分析、顯示當下空氣狀態，不再靠感覺，用看的最精準。

 ▲▼ dyson空氣清淨機。（圖／dyson提供）

▲LCD螢幕自動顯示污染源種類，且智慧開啟清淨功能，讓室內保持乾淨的空氣品質。
 

偵測到污染源後，也會隨即捕捉空氣中99.95%的有害污染物，並將超細懸浮微粒360°全面密封進活性碳濾網中。然而，小心翼翼的消費者難免擔心二次污染，但其實升級版的HEPA濾網加強了3倍活性碳設計，不讓吸進去的污染物再從機身散出，盡一切可能把空氣危機牢牢鎖住。最後機身再以350°順暢擺動，向整個空間吹送溫馨暖風或徐徐涼風，幫助全室空氣循環。過年團聚在家時，不管大人待在機身旁聊天看電視，小孩子窩角落玩玩具，呼吸到的都是相同的潔淨空氣。

▲▼ dyson空氣清淨機。（圖／dyson提供）

▲只要下載Dyson Link APP，即使在外面工作逛街，都能即時監測家中的空氣品質，一旦發現有異常，還可遠端操控、開啟清淨功能，讓自己一回家就能享受清爽舒適的居家環境。

在操作上更方便的是，Dyson把手機也變成監測器和遙控器了。只要下載Dyson Link APP，就可遠端監測、操控，使用者也可判斷暖風、涼風是否繼續運作，調整出省電又有效率的模式，符合時下經濟效益。揮別舊的一年，雖然外頭的空汙一般老百姓無力解決，但幸好住家的空氣品質可以靠科技家電扭轉，有長輩或寶寶的家庭更要幫他們築起一道特別防護，想為自己和家人打造健康生活，就從除舊佈新的這一刻起。

Dyson空氣清淨機春節優惠：http://bit.ly/2FALZWZ
 

▲ 家中一年累積的灰塵量竟然有18公斤，網友看了都大驚，可見居家難擋的空氣問題不能再拖。（影／ETtoday）

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關鍵字：拜年,過年,春節,空氣,空屋,空氣清淨機,Dyson,智能,科技

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