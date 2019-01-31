「韓流」振奮基層　國民黨盤點：2020高雄立委參選爆炸

▲國民黨高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

「韓流」帶領國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位，高雄立委參選也爆炸，成為國民黨在南台灣的超級戰區。

九合一選舉勝選氣勢，國民黨2020立委選舉也看到希望，但國民黨近日完成全國73立委選區盤點後，雲林縣以南仍一片綠油油，除嘉義市有市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉角逐熱烈，其他各縣市多仍是進展不大。

不分區立委黃昭順確定回鍋續戰原左楠區立委席次，去年爭取國民黨參選高雄市長失利的不分區立委陳宜民，與爭取國民黨提名參選台北市長失利的前立委張顯耀都有意轉戰鳳山區立委。

新科不分區立委童惠珍也評估參選三民區立委，黨內初選將對上現任高雄市議員黃柏霖。前鎮、小港區，包含現任市議員陳麗娜、蔡金晏與前立委林國正都有意角逐。美濃區則有人勸進上屆層參選立委落敗的市議員鍾易仲續戰。公教人員居多的前金、新興及苓雅區，市議員陳美雅與黃紹庭都傳有意角逐。

此外，韓國瑜子弟兵也成為明年立委選舉可能伏兵，去年底輔選韓國瑜勝利的立委王金平故鄉岡山區，則傳出韓國瑜子弟兵、高雄市民政局長曹桓榮評估參戰。將接任高雄市社會局長的葉壽山，也被黨高層勸進參選縮減席次後的屏東縣北區立委。

黨中央近日也完成離島縣市盤點，連江縣有現任立委陳雪生繼續角逐連任，現任縣黨部主委曹爾忠動向也受關注。至於澎湖縣，基層表態支持的無黨聯盟主席林炳坤，也可能成為國民黨繼台北市士北區外另一跨黨合作選區。