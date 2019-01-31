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茶農差點被砸！貓纜「1.7公斤氣窗板」269公尺高空墜落　

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▲貓纜「1.7公斤氣窗板」269公尺高空墜落　。（圖／簡舒培提供）

▲貓纜「1.7公斤氣窗板」269公尺高空墜落　。（圖／簡舒培提供）

記者蔣婕妤／台北報導

北市貓纜是重要觀光景點，23日晚間卻首度發生零件從天墜落意外，一塊重達1.7公斤的氣窗板從269公尺的高空墜落，差點砸重當地茶農。台北捷運公司表示相關狀況還在了解中。

北市市議員簡舒培表示，23日晚間貓空纜車一塊長達70公分、重達1.9公斤的氣窗壓克力板，從海拔264公尺掉落，當時有一名茶農在下方整理茶園，差一點就被砸中。簡舒培擔憂，如果零件不甚砸重民眾，後果真的不堪設想，他要求台北捷運公司一定要立即檢查所有車廂狀況、調整例行檢修ＳＯＰ，以防再有類似案件發生。

經調查發現，該片氣窗板是貓纜編號15車廂的所屬零件，北捷查閱監視器畫面後發現，當時有5位乘客在傍晚4時39分時於貓空站上車，約十分鐘後抵達指南宮站時，氣窗已經遺失，經過檢查，固定壓克力板的轉軸斷裂，可能是旅客不當操作氣窗、施予猛力才導致壞損，只是車廂內無監視器，旅客也難以連繫，推測難獲證實。

根據台北捷運公司資料顯示，貓空纜車系統除了年度大修，另針對動力設備、監控設備、車廂設備、張緊及剎車設備、塔柱設備、握索離合設備等六大設備安排例行檢修，而檢修內容側重系統維護維修，車廂僅目視檢查。另外車廂例行檢修細項，大抵分為兩大項：車廂內部裝置（檢查氣窗、座椅、門、燈、呼叫器等）、車廂外部裝置（檢查壓克力有無破損、門框有無變形）；回溯編號15車廂事發前的前次1月15日的檢修結果，目視檢查後，查無異狀。

簡舒培批評，目視檢查車廂的手段並不積極，無法有效防堵類似案件發生，而氣窗掉落後，北捷運卸責旅客的推諉態度，也令人不齒，要求台北捷運公司針對此案製作檢討報告，並重新檢視例行檢修ＳＯＰ。北捷方面表示，相關情況還在了解中。

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