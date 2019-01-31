新華社中美貿易磋商「新聞稿很短」　《牛彈琴》：很不尋常！

▲劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴率團前往美國並於30日展開高級別貿易磋商。對於《新華社》當天發佈開幕式在白宮舉行的新聞稿，內文加標點符號只有不到120字，《牛彈琴》公眾號列舉了3項細節，認為「現場很不尋常」。

《新華社》新聞稿全文簡潔，「當地時間1月30日上午，新一輪中美經貿高級別磋商開幕式在美國白宮艾森豪行政辦公樓舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等出席。本輪磋商於30日至31日在華盛頓進行。」看似簡短地報導出人事時地，在《牛彈琴》看來卻暗藏大量訊息，「現在很多人也知道，新聞越短，事情越大。」

▲劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

文中指出，當前是中美關鍵時刻，經貿磋商受到全球關注，所以全球各大媒體在開幕式一舉行就紛紛發出快訊，而「現場傳來的消息，就很不尋常。」

細節一、美方高度重視

根據現場人士透露，「美方對這次磋商是高度重視。」美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在開幕式前分別與中國國務院副總理劉鶴合影。除此之外，美方高層的「鷹派」與「鴿派」也都到場出席開幕式。

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文中指出，作為不尋常的舉動，白宮在中方代表團20日抵達華盛頓的第一時間就發表聲明，以總統川普的名義對中方代表團表示歡迎；美方還宣布，川普在磋商結束後將會見劉鶴。

細節二、現場氣氛還不錯

據知情人士透露，當中美雙方在會議室坐定後，美國貿易代表萊特希澤並沒有開口說話，直到記者群拍照結束後才打破沉默，以中美元首2018年12月1日在阿根廷會晤當作開頭話題，且講完之後大家都笑了。《牛彈琴》認為，至少這個開幕式的氣氛還不錯。

細節三、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的澄清

美國29日大陣仗以23項罪名起訴孟晚舟與華為，並要求引渡孟晚舟的舉動引來外界爭論。梅努欽也在當天澄清，「這2件事情真的沒有關聯，不應該被相提並論。」