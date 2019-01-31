高通與華為暫時和解：華為未來3季度將支付高通138億元

▲高通。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國晶片製造商高通（Qualcomm）30日表示，已與中國科技巨擘華為簽署了一項短期授權協議。這筆交易是高通在截至去年12月30日的第1財季達成的，將持續到今年6月30日。根據協議內容，華為往後3個季度，將各支付1.5億美元（約新台幣46億元）的技術許可費給高通。目前合同談判還在進行中。

綜合外媒報導，專利授權業務一直是高通公司很重要獲利來源，近2年來，高通一直與華為、蘋果等公司大打專利權訴訟。根據高通與華為的協議，華為今後3個季度每季度將支付1.5億美元的技術許可費，原先的協議為每季度1億美元，兩家公司將繼續談判以達成最終協議。

▲華為。（圖／CFP）

此外，與華為達成臨時的協議，可以緩解外界對高通未來向使用其技術的手機製造商收費的擔憂。不過，雖然暫時解決了與華為之間的危機，但美國聯邦貿易委員會（FTC）仍認為高通有壟斷市場的嫌疑。FTC表示，消費者在智慧手機上花的錢多，責任不在於手機生產商、無線營運商，而是在於高通。

高通公司在與華為達成臨時協議後，目前只剩與蘋果公司的激烈鬥爭。這兩家公司將分別在3月份和4月份的專利和授權問題上展開較量。高通執行長Steve Mollenkopf在30日表示，他對與蘋果公司的訴訟很有信心。

▲高通執行長Steve Mollenkopf。（圖／翻攝自高通官網）