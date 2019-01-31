中美展開高級別經貿磋商　傳美方高度重視此會談！

▲劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中美雙方於當地時間30日上午9點在華府展開新一輪的貿易談判。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），分別與中方牽頭人劉鶴副總理合影留念。據現場人士透露，美方對這次會談十分重視。

據陶然筆記微信公眾號31日發表文章指出，雙方在白宮西側的艾森豪威爾行政辦公樓舉行了磋商開幕式。透過關係了解，美國磋商牽頭人萊特海澤表現得略顯緊張，幾乎一聲不吭，在開場媒體見面會時對媒體沒有任何表態，僅讓媒體拍照1分半鐘，就請記者離場了，反倒是中方牽頭人劉鶴表情自然。

▲中美雙方禮節性寒暄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

此外，現場人士透露，「雙方禮節性寒暄表現友好，氣氛友善，但從美方的反應和中方的態度看，接下來的兩天磋商中，雙方必將為各自的國家利益，對磋商中每一個細節，進行認真談判」。

美方代表除了萊特海澤和梅努欽之外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）、白宮貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）等「鷹派」、「鴿派」重量級人物悉數到場。此外，還有白宮國家經濟委員會副主任威勒姆斯、副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）、財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）、商務部副部長卡普蘭（Gilbert Kaplan）、貿易代表辦公室首席農業談判代表多德、農業部副部長麥金尼（Ted McKinney）等高官。