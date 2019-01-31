全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

▲ 全球手機銷售情況出爐。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

根據國際數據公司（IDC）全球行動電話追蹤的初步數據，智慧型手機供應商在2018年第四季度共出貨3.765億部，同比下降4.9％，是連續第五個季度出現下滑。而三星仍維持全球手機銷量一位，蘋果出貨量下跌11.5％為最慘，另外三陸製廠牌則是逆勢成長的贏家。

IDC指出，去（2018）年是智慧型手機出貨量有史以來最糟糕的一年，全球智慧型手機銷量在2018年下降了4.1％，全年共出貨14億部；這種市場狀況將會持續到2019年第一季度，且今年持續下滑的可能性會變得更高。

三星續居銷量冠軍 陸製手機皆難得維持增長

三星（Samsung）的智慧型手機產量在第四季度下降了5.5％，總出貨量為7040萬台，但仍維持本季度的最高位置，其市場占有率再次跌破20％，剩18.7％，僅比蘋果和華為高出幾個百分點。全年的情況也並不樂觀，2018年三星全年銷量下降了8％，來到了2.923億部。隨著5G智能手機即將到來，三星是否有足夠的空間來應對競爭環境，並保持市場第一的位置將成為關注焦點。

至於蘋果（Apple），儘管在2018年推出了三款新機型，但銷量在第四季度下降了11.5％，這表示iPhone在增長方面更具挑戰性。全年iPhone總量也下降了3.2％，因為其最大的兩個市場－美國和中國大陸－都是有史以來智慧型手機銷售最差的一年。

▲ 蘋果在2018年推出三支新機，銷量卻下滑嚴重。圖為iPhone XR、XS Max。（圖／記者邱倢芯攝）

華為（Huawei）則是持續利用部分市場的強勁銷售，在2018年第4季度同比增長43.9％、全年增長33.6％，華為靠著榮耀系列產品取得了大成功，榮耀產品目前佔其總產量的近一半。而大陸市場約佔華為智慧型手機業務的一半，但隨著華為2018年在國際市場的增長，依賴大陸市場的這種情況正在下降。

OPPO在第四季度排名第四，全年出貨量為1.131億部手機，較2017年增長1.3％。雖然增長幅度不如過去幾年，但鑑於目前的市場狀況，能維持增長仍然是一個好現象，特別是對於一家專注在大陸開展大部分業務的公司；此外，印度和印尼也成為OPPO在大陸以外最大的重點市場，其A系列設備在這兩地取得了成功。

小米（Xiaomi）在則是在2018年第四季進入前5名，全年出貨量同比增長32.2％，銷量超過1億部。與OPPO一樣，印度和印尼是大陸以外的種點市場。然而，小米在西歐的一些市場，特別是西班牙，表現非常出色。其紅米（Redmi）系列設備繼續在新興市場引領潮流，而小米的 Mix / Max / Pro系列設備，也正成為具有價格吸引力的旗艦機競爭者。

今年手機仍難賣 折價優推動換機需求成重點

IDC全球行動設備追蹤項目副總裁Ryan Reith表示，「目前全球智能手機市場一片混亂。除了印度、印尼、韓國和越南等少數高增長市場之外，2018年我們沒有看到很多積極的活動。我們認為這裡有幾個因素，包括更換週期延長、滲透率增加等。許多大市場因政治和經濟的不確定性，以及不斷上升的價格，導致消費者更加卻步。」

儘管智慧型手機市場面臨各種挑戰，但隨著經濟復甦仍繼續正向發展，最大的焦點仍然是大陸市場，約佔全球智慧型手機消費量的30％，在更之前智慧型手機在陸的出貨量下滑了超過10％，而2018年會比上一年更加糟糕。此外，高庫存、消費者對設備的支出不斷下降，都是整個市場面臨的挑戰。

但與此同時，大陸手機前四大品牌 - 華為、OPPO、vivo和小米，在市場中的佔有率也從2017年的66％增長到大約78％。

▲▼IDC全球行動電話追蹤銷量數據。

在全球範圍內，前5大智慧型手機公司持續走強，佔智慧型手機出貨總量的69％，高於一年前的63％；若包括目前排名第六的vivo，這市佔率將為75％，而且還會持續增長。雖然市場總體上面臨一些非常嚴峻的挑戰，但沒有一個比繼續失去市場佔有率和銷售通路定位的品牌所面臨的挑戰更大。

IDC全球季度行動電話追踪系統研究經理Anthony Scarsella說：「由於替換率在眾多市場中持續放緩，因此供應商需要找到平衡最新智慧型手機功能、引人注目的設計和可負擔性的新均衡。」

此外，Scarsella也指出今年5G和可折疊手機的問世，能否為行業帶來新的生機，也取決於供應商和運營商如何推廣這些技術的實際利益。但也預期這些新設備使用的新顯示器晶片組和無線電將為BOM（材料構建）帶來更高的價格，也會連同帶動手機售價上漲。Scarsella建議，運營商和零售商需要將舊設備的折價優惠最大化，以推動2019年的手機升級。