吃蔥油餅看好書　花蓮市圖打卡送蔥油餅挑優良圖書

▲花蓮市立圖書館人員在現場提供一百本圖書供民眾挑選，同時贈送蔥油餅兌換券及飲料折價券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所25日下午在花蓮知名的蔥油餅街舉辦「愛閱快閃」活動，提供了一百本書讓現場民眾挑選，打卡上傳後，立即收到市立圖書館人員贈送的蔥油餅兌換券及飲料折價券，現場還有花蓮女中嘻哈舞蹈社的精采演出，High翻午後的蔥油餅街。

▲花蓮女中嘻哈舞蹈社精采的演出，High翻午後的蔥油餅街。



3點不到，已有民眾在復興街的小小書驛站排隊挑選好書，他們都是透過市公所的LINE得知這項訊息，也有外地來的遊客買蔥油餅時，看到書驛站前的排隊人潮，也加入排隊行列，有好書可看，又有好吃的蔥油餅可享用，對於花蓮市公所辦理這項書香活動，遊客及花蓮鄉親都一致表示高度肯定。

▲民眾在復興街的小小書驛站排隊挑選好書，更有外地來的遊客買蔥油餅時，也加入排隊的行列。



這次愛閱快閃活動提供了一百本圖書讓參加活動的民眾挑選，圖書主要來自花蓮市立圖書館圖書資源分享中心，包括誠品募書、民眾交換的書籍以及企業捐的書，應有盡有。圖書館長蔡淑香表示，此次快閃挑選各種類別的書，像是繪本、工具書、休閒、食譜、養生、藝術、小說、漫畫等，均是市面上相當受歡迎的書籍。





花蓮市長魏嘉賢全力支持這次活動，他說，閱讀是培養小孩判斷力與充實知識的不二法門，圖書館除了與學校合作，推動書箱進校園，更在花蓮市區設置了七處圖書旅行驛站，以及十個小小書驛站，讓街頭巷尾都能洋溢著書香氣息。