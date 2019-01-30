辣模性感照曝光！衰被盜照「淪應召業攬客淫圖」　她無奈：第3次了

地方中心／台南報導

台南一名黃姓辣模因為外表性感、漂亮因此被不肖人士盯上，盜圖騙取私密照、騙個資，更誇張的是還被拿去當應召業者招攬客人的小姐圖。沒想到黃女發現後要對方撤照，居然還遭嗆「看你報案快，還是網路分享快」，甚至到警局報案還被吃案，讓她非常傻眼。

▲辣模照片被盜，對方還囂張嗆聲。（圖／黃女提供，下同）



從對話紀錄中可以看見，應召業者相當囂張寫道「一定多PO幾個地方」、「保證流傳一輩子」、「給你機會是你不要的」、「不見棺材不掉淚」、「多留意網路吧」。

黃女接受訪問時表示，其實這不是第一次被盜用照片，但這一次對方態度太囂張，很沒有辦法接受，盜用照片就算了，還跟她談條件，若不答應就要散播照片。她無奈指出，3次被盜用應是不同人，還有人盜用照片，以假身分去騙取同性戀女被害人的私密照。

▲黃女外型亮眼，為盜圖者的最愛。



談起報案過程，黃女無奈的說，警方一開始就一直表示很難查，儘管提供了盜用者的ID，還被問「妳要告什麼」，感覺不是很想處理，總不能等真正散播，造成更多人受害再來處理，但最後仍只好摸摸鼻子離開警局。

而警方則向媒體澄清，「以為黃女在諮詢，假帳號還是有能力偵辦，會儘快安排辣模報案流程，也將調查當初受理的女警是否有疏失。」對此黃女聽了回應，「諮詢？就是不懂才問。」

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