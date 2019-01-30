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屍煙奪命復仇！性癖獸夫錯殺未婚妻　縱火滅證反遭燻「慘死浴廁」

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▲▼性虐錯手殺未婚妻，獸夫焚屍反燻死自己。（圖／翻攝馬來西亞《中國報》）

▲性虐錯手殺未婚妻，獸夫焚屍反燻死自己。（圖／翻攝馬來西亞《中國報》）

國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡28日下午發生一起密室2死命案，警方經抽絲剝繭調查、採證，30日才終於逐漸拼湊出這起命案全貌，推斷35歲的男性死者萬莫哈末巴哈魯尼尼占有特殊性癖，逼玩性虐遊戲不慎失手殺害未婚妻，焚屍滅證時又躲避不及，將自己活活燻斃、一氧化碳中毒死在浴廁中。

根據馬來西亞《中國報》報導，這起雙屍命案就發生在吉隆坡一處民宅內，28日下午1時許，當地民眾發現宅中竄出火光，不料火勢撲滅後，竟發現一對未婚夫妻離奇慘死，經警方深入調查後，案情峰迴路轉，初步推斷應是應是男子有特殊性癖好，逼著未婚妻玩「變態性虐遊戲」時遭到抵抗，失手以重物重擊頭部、錯手殺妻。

警方指出，男性死者萬莫哈末巴哈魯尼尼占、與女子諾華西達（28歲）是未婚夫妻，女子被發現時陳屍在臥房床上，屍體有被燒灼痕跡，經法醫解剖驗屍後，發現諾華西達並非是遭燒死，而是頭部遭到重擊導致腦出血斃命，且法醫還發現諾華西達下體有遭到異物強硬塞入的痕跡，此外，拳頭、手臂、小腿處也都有傷痕，推測死前曾發起強烈抵抗。

另一方面，法醫也在萬莫哈末巴哈魯尼尼占的屍體上發現多處傷口、抓痕，手臂也遭到輕微灼傷，經相驗後確認死因是一氧化碳中毒而死；但離奇的是，屋內並不凌亂，且熨斗仍在運作中，大門也被反鎖，因此排除有第三者入侵可能。

警方推測，萬莫哈末巴哈魯尼尼占應是在逼玩性虐遊戲時錯手殺害妻子，因此起意焚屍意圖滅證，沒想到火勢超乎預期，自己躲進浴廁中逃命，卻反而吸入過量一氧化碳而死。

警方表示，萬莫哈末巴哈魯尼尼占曾有過一段婚姻，與前妻育有3子，2人離異後才結識諾華西達，並預定於近日回鄉舉行婚禮；目前全案仍不明朗，警方表示將傳喚萬莫哈末巴哈魯尼尼占前妻，以釐清他生前是否有性暴力傾向。

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