台灣人只想發大財！國政民調顯示「加強國防」最不重要

▲愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》公布了2019年1月的國政民調結果，在內閣改組後台灣應該優先推動的政策或改革當中，「經濟和產業」位居排名第一的選項，「加強國防」則是在10個選項當中，位居最後一位選項。

《美麗島電子報》民調當中列出「經濟和展業」、「食品安全」、「物價穩定」、「勞工權益」、「能源和環保」、「司法改革」、「年金和財政」、「兩岸關係」、「拓展外交」、「加強國防」等10個可複選選項，其中排名第一的是「經濟和產業」91.3%，最後一名的是「加強國防」52.0%。

▲民調顯示民眾優先關注的還是民生議題。（圖／記者吳奕靖攝）



經過交叉分析顯示，絕大多數各群民眾認為經濟與民生面是最應該優先推動的政策，另值得注意的則是泛藍民眾認為優先性居末的是「加強國防」（41.4%，而泛綠民眾71.2%認為應優先），泛綠民眾認為優先性居末的是「兩岸關係」。

《美麗島電子報》指出，這次調查結果與去年2月相近反映民眾看法穩定，認為最應該優先推動的政策是經濟與民生面（經濟和產業、食品安全、物價穩定）以及勞工權益、能源與環保，其次是制度面的司法改革、年金和財政，至於兩岸關係、拓展外交、加強國防等雖達5成餘並且屬於總統職權，然而民眾認為其優先性相對居末。

▲總統蔡英文視導花防部。（圖／國防部提供）



農曆年節前夕，蔡英文行程聚焦慰勉國軍，表示「面對已經改變的軍事威脅樣態，我下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先布署防空飛彈,不僅是要慰勞國軍，也是要驗收國防改革的成果，面對共軍威脅」。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）



國台辦發言人馬曉光對此僅一句話表示，「以武拒統，死路一條」。

《美麗島電子報》這次民調調查時間為2019年1月22日至1月24日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「系統隨機抽樣」，成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。