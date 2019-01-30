「福滿迎豬」　中台灣元宵燈會主題「飛天豬」亮相

▲市長盧秀燕與觀旅局長林筱淇有拿燈會限量小提燈亮相。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2019中台灣元宵燈會「福滿迎豬」2月16日將在文心森林公園熱鬧登場！台中市政府30日發表主燈「御天飛行豬」及限量「飛天豬小提燈」。市長盧秀燕表示，希望市民在金豬年圓滿、福氣、好命，更祝福市民豬年經濟起飛、發大財。

台中市政府30日舉行2019中台灣元宵燈會記者會，市長盧秀燕、觀光旅遊局長林筱淇、經濟發展局長高禩翔一起揭曉主燈「御天飛行豬」以及限量「飛天豬小提燈」。現場也播放盧秀燕與林筱淇參與拍攝的燈會宣傳影片，邀請大家到台中賞燈，感受台中創意與活力。

▲中台灣元宵燈會主題燈飛天豬亮相。（圖／台中市政府提供）

▲中台灣元宵燈會限量小提燈。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，今年以「御天飛行豬」作為花燈主題，希望市民在金豬年圓滿、福氣、好命，更祝福豬年經濟起飛、發大財。「御天飛行豬」除代表經濟起飛，也呼應大安區農會所推出的「飛天豬‧安農」品牌，希望藉此推廣台中出產的高優質肉品。

盧秀燕說，去年元宵燈會沒有發放小提燈，許多市民朋友都感到非常遺憾，今年應市民要求恢復發放，以飛天豬為主題並加入巧思，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，飛天豬彷彿「真的會飛！」，讓小朋友體驗手動的樂趣。

她表示，今年的中台灣燈會將是全國最好看，小提燈也將是全國最好玩、最可愛的提燈，歡迎大家到台中過年，來參加中台灣元宵燈會。

觀旅局長林筱淇說，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，並結合人文特色、產業特色、熱門景點等元素設計，創意大爆發，除了主燈外，有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。

「福滿迎豬」主燈秀每晚7點至10點整點開演，每場次約5分鐘，主燈秀結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，以雷射特效搭配著客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴。小提燈「飛天豬」將在燈會開幕2月16日至元宵節2月19日期間，每晚6時於活動現場免費發送給民眾，限量15萬份，送完為止。台中友好城市日本青森縣自去年開始，贈送扇型睡魔花燈參加中台灣元宵燈會展出，元宵節當晚來賞燈的朋友，也有機會排到友好城市日青森縣平川市贈送的限量睡魔小提燈。

活動期間除了豐富的燈組及光環境外，文心森林公園圓滿戶外劇場在2月16日開幕晚會及2月19日元宵晚會特別邀請日本長野縣駒根市、千曲市、青森縣平川市傳統表演團體前來演出，增進台中與日本兩地傳統民俗文化交流。另外也邀請蕭煌奇、謝和弦、鼓鼓呂思緯、茄子蛋、許富凱、文慧如、林喬安、Karencici等知名藝人盛大演出，為中台灣燈會帶起一波波高潮。

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