　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圖解元宵小提燈　豬狗雞羊你屬什麼？12生肖提燈全曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

每年元宵節台灣燈會或各縣市燈節都會以當年生肖為主題，規劃燈區展出並發送該年生肖的限量小提燈，讓市民一同感受過節氣氛。《ETtoday新聞雲》盤點過去11年「台灣燈會」和今年的小提燈，像是「屏安豬」、「達力狗」、「幸福奇雞」和「活力猴」等，每年生肖造型的燈籠都很有看頭、非常搶手。

2019屏東燈會搶先看！主燈「16m黑鮪魚」創3首例　搭船賞燈超愜意

▲▼屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）

▲小提燈「屏安豬」共有3個顏色。（圖／記者曹悅華攝）

「2019屏安豬」，以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳之可愛造型，藉由紅、黃、藍色調，象徵傳統喜氣、招財進寶與徜徉藍天大海；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地魯凱、排灣族的精彩紋飾等數種元素；另外，豬圓滿豐潤的身形，憨厚又可愛，以招財納福為發想，並設計具撲滿功能，可存放2019元硬幣，有讓「屏安豬」與民眾一起發財慶元宵寓意。

2018台灣燈會小提燈「達力狗」萌翻　亮燈有小腳印

▲▼台灣燈會小提燈

▲小提燈「達力狗」造型活潑可愛。（圖／記者賴文萱攝）

2018台灣燈會在嘉義，小提燈命名為「達力狗」，結構上設計的重點，在表現狗狗日常最討喜可愛的動作。小提燈的提把，則設計成可愛的狗屋造型，前後雙繫帶的結構，當提把輕輕擺動時，狗狗便會快樂的奔跑起來，連耳朵都會飛起來！另外在狗的肚子上，也特別設計了狗腳印的刀模，小朋友在夜晚提燈時，地面更會有小狗腳印投射

是雞也是蛋！2017台灣燈會小提燈超Q

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲小提燈「幸福奇雞」造型可變成雞，也能變成蛋。（圖／觀光局提供）

2017台灣燈會在雲林登場，命名為「幸福奇雞」的小提燈，史無前例結合了「雞」與「蛋」兩種造型，將「雞生蛋，蛋生雞」的概念，帶到設計之中，創造出既可摺成雞又可收成蛋的提燈，在頸部、雙腳及尾巴，皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀的部分，也設計成可倒插入雞身的結構，完美收合每個部位。小朋友難得也能在元宵小提燈身上，享受玩變形金剛的樂趣！

活力猴靈巧攀桃樹！　2016台灣燈會14萬盞小提燈免費送

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲「活力猴」小提燈四肢都可活動。（圖／觀光局提供）

2016年台灣燈會在桃園市舉辦，小提燈的設計，著重在「活力猴」的頸部、雙手及雙腳，都可自由轉動變換姿勢，小朋友提著桃樹枝，讓猴子雙手抓、單手抓、用腳勾、尾巴倒吊，還可以360度旋轉。除了提自己的小提燈外，猴子與猴子可以手牽手，或抓對方的腳、尾巴，互相垂吊，也可以將猴子掛在背包上，帶著猴子去旅行...，超乎想像的多種變化，讓小朋友可以發揮創意，逛燈會從頭玩到尾！

2015小羊元宵提燈　網友讚：讓孩子動手做找回創意

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲「小可」與「白白」可選擇手提、肩背，十分有創意。（圖／觀光局提供）

2015年台灣燈會在台中烏日高鐵特定區舉辦，以著名的「白羊與黑羊」故事為發想，利用紙張雙面印刷，創造出兩個截然不同色系、主題與個性的小提燈「小可」、「白白」；小朋友可將羊身上的五片羊毛隨意組合，搭配成黑臉羊或白臉羊，就像為紙娃娃穿搭衣服一樣，另外，提把還可以組裝成手握，或是加長提帶背在肩上，像一個可愛的小背包，十分有創意。

2014台灣燈會　造型提燈「超萌馬」亮相

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲「超萌馬」亮相！圓滾滾的大眼睛及多彩配色，相當可愛。（圖／觀光局提供）

2014年台灣燈會在南投，造型小提燈—「超萌馬」非常的動感喔！小朋友在提的時候，藉著前後的擺動，整隻馬兒就像真的在奔跑一般，藉由力道的控制，馬兒也可時而快走，時而奔跑。除此之外，將馬腳的角度固定，再將兩條繫帶連接成一條，當馬兒跑累了，便可牽著牠在路上散步。每一個環節的設計，都是藉由人與馬兒之間的互動為發想，讓小提燈有更多有趣的玩法。

2013新竹台灣颩燈會　8萬「炫風淘氣蛇」提燈吸客

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會在新竹，小提燈為「炫風淘氣蛇」。（圖／觀光局提供）

新竹縣「2013台灣颩燈會」小提燈命名為「炫風淘氣蛇」，身上配以繽紛的洋紅、藍、綠、黃、紫等鮮明的色彩，身體以輪軸的結構分為兩段，小朋友可直接抓住蛇尾巴把玩，讓蛇前後晃動；身體後半段的部分，更可以利用下方的帶子，固定在手上，並隨著手腕一同靈活擺動；而頭上的螺旋槳，將小提燈與小朋友喜愛的風車做結合，不但符合了這次燈會主辦地點新竹多風的特性，也讓小提燈與小朋友之間有更多的互動。

2012元宵主燈亮相　龍騰霞蔚飛越101

▲▼台灣燈會小提燈

▲台灣燈會在彰化，小提燈為「神氣龍」。（圖／觀光局提供）

2012年元宵燈會在彰化，小提燈命名為「神氣龍」，造型昂首挺胸、充滿活力，背著旅行包，乘著風的翅膀，腳踩七色祥雲四處尋幽訪勝，到處分享「平安」、「幸福」及「愛」，讓國人在龍年都能「神氣活現」、「福氣滿滿」。

2011飛天兔寶寶

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會在苗栗，小提燈為「飛天兔寶寶」。（圖／觀光局提供）

2011台灣燈會小提燈，以一隻乘著五彩降落傘在空中飛行的卡通兔子為造型，取名為「飛天兔寶寶」為了要表現出兔子開心跳躍的動態，利用紙張的交錯切割設計出具有彈性的新式提把，不僅是一個提的小燈籠，也可將它掛著成為一個可愛的如風鈴般的吊飾

2010幸福99

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會在嘉義，小提燈為「幸福99」。（圖／觀光局提供）

虎年小提燈的造型，是一雙拉著吊環翻跟斗的小老虎，穿著背號99的背心，象徵虎的活潑好動。以平面紙張來組裝，利用紙的特性及力學原理，不僅是靜態的手提呈現，還有動態的翻滾

2009星光牛

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會在宜蘭，小提燈為「星光牛」。（圖／觀光局提供）

「星光牛」，頭頂金角、腳踏金蹄，牛身是靜謐藍色的星空，象徵著行星運行的立體結構，藉由燈光變化展現出多彩燦爛光芒，具動感搖晃的尾巴，採多層次的設計可從身體外看見內部圓形旋轉圖形，借此引領兒童對宇宙天文的好奇及幻想，可愛的模樣讓人愛不釋手!

2008活力鼠

▲▼ 12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會在台南，小提燈為「活力鼠」。（圖／觀光局提供）

「活力鼠」，取其環保設計概念，且兼顧兒童安全玩具的訴求，發揮傳統文化立體紙雕特色，採用創新七彩LED光源，藉由燈光變化展現多采活力的熱鬧氣氛，藉由身著運動服裝象徵充滿活力健康的台灣形象，腿邊設計如旋渦狀的風火輪，代表台灣努力向前衝的不懈精神。

相關新聞：2019屏東燈會搶先看！主燈「16m黑鮪魚」創3首例　搭船賞燈超愜意

ET快訊
林采緹「宣布砍掉重練」　母子照少胡睿兒網猜：要離了？
金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

關鍵字：元宵節,台灣燈會,小提燈,豬年,12生肖

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會小提燈「達力狗」萌翻　亮燈有小腳印2/16起免費發

是雞也是蛋！明年台灣燈會小提燈超Q　元宵節限量免費發送

活力猴靈巧攀桃樹！　2016台灣燈會14萬盞小提燈免費送

林佳龍秀小羊元宵提燈　網友讚：讓孩子動手做找回創意

幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

善耕365／每個人都會老　但你真正了解「長照」嗎

小綠人升格當爸！屏東限定「愛情紅綠燈」　秒變幸福家庭

圖解元宵小提燈　豬狗雞羊你屬什麼？12生肖提燈全曝光

非洲豬瘟豬傳豬發病死亡率百分百　農委會去年8月加強防疫破功

「非洲豬瘟」襲金門　Google關鍵字搜尋熱度瞬間狂升25倍

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

善耕365／每個人都會老　但你真正了解「長照」嗎

小綠人升格當爸！屏東限定「愛情紅綠燈」　秒變幸福家庭

圖解元宵小提燈　豬狗雞羊你屬什麼？12生肖提燈全曝光

非洲豬瘟豬傳豬發病死亡率百分百　農委會去年8月加強防疫破功

「非洲豬瘟」襲金門　Google關鍵字搜尋熱度瞬間狂升25倍

產檢做一半！　老公打來關心鵝子「size」：一定有遺傳我，超大

台大化學碩畢！掰了台積電工作「拚1年國考」　他不解...網卻推爆：真溫拿

看水行俠！店員推優惠「可樂+爆米花組」　她刷卡噴893元傻眼...威秀回應了

快訊／金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

先探／美國大型科技股大洗三溫暖

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

高屏行銷台灣燈會被潘孟安打臉　潘恆旭：幕僚還沒跟他說

柯文哲狂勝韓國瑜！2019生日運勢比一比　阿北排名超前面…

先探／2019集團股掃瞄

應采兒挺肚被拍！　陳小春High喊「關鍵字」網驚喊：二寶要來了

先探／謝金河：選站上年線的個股

鹿谷「半年消失54隻雞」　設陷阱捉賊…竟是「缺2趾石虎」

該出門走走了！《Pokemon GO》舉辦「孵蛋馬拉松」活動

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

生活熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

妹每天回娘家蹭飯！嗑90隻蝦吐..

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

2019年第一場流星雨！周五大..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

生理期母抱兒忍痛站！嬤拍肩：妳..

更多熱門

相關新聞

2019屏東燈會搶先看！主燈創3首例

2019台灣燈會今年落腳屏東！觀光局今在圓山大飯店對外揭開主燈、小提燈等燈會造型面紗，而此次燈會創了3大首例，包含首度移師至國家風景區辦理、第一次突破歷年以生肖作為主燈主題，以屏東東港知名「黑鮪魚」為設計元素，以及破天荒開放夜間遊船賞燈，活動從2月19日元宵節開始，有興趣民眾可衝一波！

樂高推出2019春節限定組

鹿耳門天后宮　杯選禮官、仙女

紫南宮人龍7公里！「豬來福錢母」4萬人卡位

2千人擠爆紫南宮「狂搶錢母」　1婦腳扭傷

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面