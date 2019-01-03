圖解元宵小提燈　豬狗雞羊你屬什麼？12生肖提燈全曝光

▲12年生肖小提燈大集合。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

每年元宵節台灣燈會或各縣市燈節都會以當年生肖為主題，規劃燈區展出並發送該年生肖的限量小提燈，讓市民一同感受過節氣氛。《ETtoday新聞雲》盤點過去11年「台灣燈會」和今年的小提燈，像是「屏安豬」、「達力狗」、「幸福奇雞」和「活力猴」等，每年生肖造型的燈籠都很有看頭、非常搶手。

2019屏東燈會搶先看！主燈「16m黑鮪魚」創3首例 搭船賞燈超愜意

▲小提燈「屏安豬」共有3個顏色。（圖／記者曹悅華攝）

「2019屏安豬」，以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳之可愛造型，藉由紅、黃、藍色調，象徵傳統喜氣、招財進寶與徜徉藍天大海；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地魯凱、排灣族的精彩紋飾等數種元素；另外，豬圓滿豐潤的身形，憨厚又可愛，以招財納福為發想，並設計具撲滿功能，可存放2019元硬幣，有讓「屏安豬」與民眾一起發財慶元宵寓意。

2018台灣燈會小提燈「達力狗」萌翻 亮燈有小腳印

▲小提燈「達力狗」造型活潑可愛。（圖／記者賴文萱攝）

2018台灣燈會在嘉義，小提燈命名為「達力狗」，結構上設計的重點，在表現狗狗日常最討喜可愛的動作。小提燈的提把，則設計成可愛的狗屋造型，前後雙繫帶的結構，當提把輕輕擺動時，狗狗便會快樂的奔跑起來，連耳朵都會飛起來！另外在狗的肚子上，也特別設計了狗腳印的刀模，小朋友在夜晚提燈時，地面更會有小狗腳印投射。

是雞也是蛋！2017台灣燈會小提燈超Q

▲小提燈「幸福奇雞」造型可變成雞，也能變成蛋。（圖／觀光局提供）

2017台灣燈會在雲林登場，命名為「幸福奇雞」的小提燈，史無前例結合了「雞」與「蛋」兩種造型，將「雞生蛋，蛋生雞」的概念，帶到設計之中，創造出既可摺成雞又可收成蛋的提燈，在頸部、雙腳及尾巴，皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀的部分，也設計成可倒插入雞身的結構，完美收合每個部位。小朋友難得也能在元宵小提燈身上，享受玩變形金剛的樂趣！

活力猴靈巧攀桃樹！ 2016台灣燈會14萬盞小提燈免費送

▲「活力猴」小提燈四肢都可活動。（圖／觀光局提供）

2016年台灣燈會在桃園市舉辦，小提燈的設計，著重在「活力猴」的頸部、雙手及雙腳，都可自由轉動變換姿勢，小朋友提著桃樹枝，讓猴子雙手抓、單手抓、用腳勾、尾巴倒吊，還可以360度旋轉。除了提自己的小提燈外，猴子與猴子可以手牽手，或抓對方的腳、尾巴，互相垂吊，也可以將猴子掛在背包上，帶著猴子去旅行...，超乎想像的多種變化，讓小朋友可以發揮創意，逛燈會從頭玩到尾！

2015小羊元宵提燈 網友讚：讓孩子動手做找回創意

▲「小可」與「白白」可選擇手提、肩背，十分有創意。（圖／觀光局提供）

2015年台灣燈會在台中烏日高鐵特定區舉辦，以著名的「白羊與黑羊」故事為發想，利用紙張雙面印刷，創造出兩個截然不同色系、主題與個性的小提燈「小可」、「白白」；小朋友可將羊身上的五片羊毛隨意組合，搭配成黑臉羊或白臉羊，就像為紙娃娃穿搭衣服一樣，另外，提把還可以組裝成手握，或是加長提帶背在肩上，像一個可愛的小背包，十分有創意。

2014台灣燈會 造型提燈「超萌馬」亮相

▲「超萌馬」亮相！圓滾滾的大眼睛及多彩配色，相當可愛。（圖／觀光局提供）

2014年台灣燈會在南投，造型小提燈—「超萌馬」非常的動感喔！小朋友在提的時候，藉著前後的擺動，整隻馬兒就像真的在奔跑一般，藉由力道的控制，馬兒也可時而快走，時而奔跑。除此之外，將馬腳的角度固定，再將兩條繫帶連接成一條，當馬兒跑累了，便可牽著牠在路上散步。每一個環節的設計，都是藉由人與馬兒之間的互動為發想，讓小提燈有更多有趣的玩法。

2013新竹台灣颩燈會 8萬「炫風淘氣蛇」提燈吸客

▲台灣燈會在新竹，小提燈為「炫風淘氣蛇」。（圖／觀光局提供）

新竹縣「2013台灣颩燈會」小提燈命名為「炫風淘氣蛇」，身上配以繽紛的洋紅、藍、綠、黃、紫等鮮明的色彩，身體以輪軸的結構分為兩段，小朋友可直接抓住蛇尾巴把玩，讓蛇前後晃動；身體後半段的部分，更可以利用下方的帶子，固定在手上，並隨著手腕一同靈活擺動；而頭上的螺旋槳，將小提燈與小朋友喜愛的風車做結合，不但符合了這次燈會主辦地點新竹多風的特性，也讓小提燈與小朋友之間有更多的互動。

2012元宵主燈亮相 龍騰霞蔚飛越101

▲台灣燈會在彰化，小提燈為「神氣龍」。（圖／觀光局提供）

2012年元宵燈會在彰化，小提燈命名為「神氣龍」，造型昂首挺胸、充滿活力，背著旅行包，乘著風的翅膀，腳踩七色祥雲四處尋幽訪勝，到處分享「平安」、「幸福」及「愛」，讓國人在龍年都能「神氣活現」、「福氣滿滿」。

2011飛天兔寶寶

▲台灣燈會在苗栗，小提燈為「飛天兔寶寶」。（圖／觀光局提供）

2011台灣燈會小提燈，以一隻乘著五彩降落傘在空中飛行的卡通兔子為造型，取名為「飛天兔寶寶」為了要表現出兔子開心跳躍的動態，利用紙張的交錯切割設計出具有彈性的新式提把，不僅是一個提的小燈籠，也可將它掛著成為一個可愛的如風鈴般的吊飾。

2010幸福99

▲台灣燈會在嘉義，小提燈為「幸福99」。（圖／觀光局提供）

虎年小提燈的造型，是一雙拉著吊環翻跟斗的小老虎，穿著背號99的背心，象徵虎的活潑好動。以平面紙張來組裝，利用紙的特性及力學原理，不僅是靜態的手提呈現，還有動態的翻滾。

2009星光牛

▲台灣燈會在宜蘭，小提燈為「星光牛」。（圖／觀光局提供）

「星光牛」，頭頂金角、腳踏金蹄，牛身是靜謐藍色的星空，象徵著行星運行的立體結構，藉由燈光變化展現出多彩燦爛光芒，具動感搖晃的尾巴，採多層次的設計可從身體外看見內部圓形旋轉圖形，借此引領兒童對宇宙天文的好奇及幻想，可愛的模樣讓人愛不釋手!

2008活力鼠

▲台灣燈會在台南，小提燈為「活力鼠」。（圖／觀光局提供）

「活力鼠」，取其環保設計概念，且兼顧兒童安全玩具的訴求，發揮傳統文化立體紙雕特色，採用創新七彩LED光源，藉由燈光變化展現多采活力的熱鬧氣氛，藉由身著運動服裝象徵充滿活力健康的台灣形象，腿邊設計如旋渦狀的風火輪，代表台灣努力向前衝的不懈精神。

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