i-Voting決議砍掉小提燈　柯文哲：投票結果怎樣就怎樣

記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年元宵節前都會限量發行小提燈，但有民眾日前提i-Voting以環保為由要廢除提燈，累計有1萬1520票同意不再製作及發放小提燈；新任觀傳局長劉奕霆宣布，遵照i-Voting結果，未來不再主動發小提燈。對此，柯文哲表示，ivoting出來我們也不能說這投票人數太少不算，「你不能投出來說人數太少不算，這種話我講不出來」，既然投票結果怎樣，那就照怎樣。

柯文哲表示，小提燈是這樣，那ivoting出來我們也不能說這投票人數太少不算，「所以我們還是…既然投票結果出來，我們還是要遵照投票結果」；但柯也說，只是是針對政府的管轄範圍不再發放，「民間要做我們也不會去干涉。」

媒體也問到，ivoting投票比例低，是否變成為少數意見大於多數意見狀況？柯文哲說，這是要要鼓勵市民要參與，「對我來講是這樣，你不能投出來說人數太少不算，這種話我講不出來，既然投票結果怎樣，那就照怎樣。」

台北燈節自1997年起每年便以當年生肖為主題，規劃燈區展出，並於燈節活動中發送限量生肖小提燈，提供免費索取，但民眾認為，此為一次性用品，提燈本體是塑膠，還有電池和燈泡，都會造成汙染，於i-Voting提案，希望台北市政府不要再發放小提燈，這也是i-Voting實施以來，第一件由民眾提案並進行投票之案件。

經過2周投票時間，共有1萬1520人投下同意票，贊同為避免製造垃圾及廢電池，不再製作及發放小提燈；另有3018人則認為，應配合燈節活動持續製作及發送小提燈。儘管前任觀傳局長陳思宇表態仍要維持傳統，但劉奕霆上任後，觀傳局政策大轉彎，要停止這22年來的傳統，停發小提燈。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）