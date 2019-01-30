「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟就爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了嗎

▲雖然觀念已慢慢開放，但仍有許多家庭是「重男輕女」。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「女兒做再多付出再多，還被嫌棄到爆！」一名女網友的家庭主張重男輕女，就算她每月努力賺錢給5位數萬元孝親費，但父母總是覺得她這麼做是應該的，而弟弟賺的錢卻不用貢獻都可以存下來，讓她內心超級不平衡，覺得自己對家庭的貢獻在父母眼裡，根本比塵沙還不如。

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，不論是爸爸、媽媽還外婆家，大部分長輩都超級偏袒弟弟，過節禮物幾乎都是得她花錢購買，「女兒買東西給家人吃、給家人用就是應該！兒子錢存著，然後吃女兒買的、用女兒買的！」

爸媽重男輕女性格顯露無遺，讓她從小吃苦吃到大，內心的不平衡無法排解；她崩潰說道，女兒賺錢就該給父母孝親費，兒子賺錢就都不用，她存錢去看演唱費被罵「浪費」，但弟弟買遊戲就沒事，「女兒做再多付出再多嫌棄到爆，兒子做一點（就）好孝順、好體貼、好乖，女兒就錯了嗎？」

▲錢，是最容易引起紛爭的因素。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴亭羽攝）

父母偏袒的心痛，釣出全台女兒抱怨說，「我媽：女兒嫁出去之後，過年、生日、過節買禮物回去是正常的，兒子沒有送禮是賺錢辛苦」、「我媽太過份的時候，我會請她找她兒子」、「我們家也是嚴重的重男輕女，奇怪，生了女兒難道就像拉屎一樣，沒價值嗎？虧母親也是女人...」、「我媽還跟我說：『難道你的心在中間嗎？我偏心很正常』，只想回她X」。

但不只有女兒受到這痛苦，也有許多網友分享父母偏心事，「我們家不是重男輕女，但是長輩都會說我能力跟學歷比哥哥好，當然要出更多心力跟錢，心裡總是os：我寧願當個廢物」、「我們家是3個，我是中間的，爸爸疼小的，媽媽疼大的，而中間的只能自力更生！」、「妳的心情我能感受，雖然我是男的，但偏偏沒父母緣，要的都是自己賺來的，說的話沒人信」。

▼不論是第幾胎、性別，都應該平等對待，別讓孩子受委屈了。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）