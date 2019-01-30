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幫忙包食材！她手繪示意圖指導　回家見一條「紅點肥雞母蟲」嚇歪：水瓶媽...

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▲▼ 雞母蟲馬鈴薯泥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po畫的示意圖 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

會畫圖真的是一項重要技能，必要時可以好好表達自己的想法。一位女網友在臉書上po出一張草圖，表示希望媽媽照著圖片，用保鮮膜把食材包起來放冰箱。沒想到媽媽卻誤解成另一種包法，讓原po回家時驚見一條「紅點點肥雞母蟲」，嚇歪po網分享這件趣事。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」中發文表示，日前打電話給媽媽，想請她用保鮮膜把食材包起來，並捲成圓柱體保存著，還用line傳了一張手繪的示意圖給媽媽參考。沒想到原po回家後，沒看到當初想像中的「圓柱體」，反而見到一隻「紅點點肥雞母蟲」躺在桌上，讓她當場嚇歪。

▲▼ 雞母蟲馬鈴薯泥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這什麼神秘物體...。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少網友看到這神秘物體後開始各種猜測，「第一眼我真的以為是蛇，還是脫皮的蛇耶！」、「這是生香腸吧？」、「我以為是肥豬肉」、「好肥的蠶寶寶」。隨後原po才在留言處解答，表示這其實是「紅蘿蔔馬鈴薯泥」，「以後我還是自己來好了」。

不過原po也點出「中心圓的確有自己要的8公分」，但其實她真正要的是圓柱體截面「直徑8公分」，還是蠻佩服水瓶座媽媽的神作。

▲▼ 雞母蟲馬鈴薯泥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 原po想像的（上）VS 現實中媽媽做的（下）。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 雞母蟲馬鈴薯泥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看到老實媽媽的傑作後笑翻表示，「捏成這樣真是神作阿」、「媽媽真的是按照妳的圖捏的丫！一模一樣」、「媽媽任務達成率100%」、「你畫的不好別怪媽媽XD」、「我也是水瓶，我也是這樣理解的欸」、「媽媽太有才了」、「媽媽好乖好聽話」。

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關鍵字：雞母蟲,馬鈴薯泥,爆怨公社

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