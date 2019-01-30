未婚夫簽收包裹！瞥明細「低腰冰絲縷空」羞羞　E奶女友秒崩潰：驚喜沒了啦

▲原PO想給未婚夫驚喜，卻秒被廠商出賣。（圖／（左）翻攝自小哈比•咩爺粉專、（右）爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人喜歡網購不僅是方便，更是因為挑選商品有更多隱私。一名女網友忍不住PO文直呼「不是說匿名購物？」「名字、手機、地址、買的東西全貼在外面。」「我的未婚夫簽收，驚喜全都沒了啊！」看到購物明細後，其他人紛紛笑噴「沒有驚喜，但是會有期待」、「宅配員可能順便問他要不要買補品補一補」。

「X的阿不是說匿名購物……」一名女網友在臉書《爆怨公社》爆氣，貼出自己的網購包裹，文中表示「老娘的名字、手機、地址、買的東西全貼在外面……我的未婚夫簽收，驚喜全都沒了啊啊啊啊啊！」

仔細看看包裹，一般來說，上面只會有收件人姓名，其他資料則是不公開，但是這張明細上面卻什麼都被看光光，尤其是貨物描述的地方，分別有「性感蕾絲內褲」、「日系低腰冰私無痕女士丁字褲」、「低腰冰絲縷空」、「日系全棉少女三角杯舒適比基睡眠內衣」等等，就連商品價格都一清二楚。

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▲這明細484太清楚了點 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人都笑噴，「笑翻，領貨一定很尷尬」、「好細」、「淘寶給妳全部」、「這宅配員看了……一定覺得很猛」、「戰鬥服」、「超解嗨的」、「我上次也是，寄便利商店，寫的超級清楚，超級尷尬」、「你要知道，只有自己把關才是最可靠的」，有網友則表示「淘寶轉運都會這樣貼明細」、「現在大陸包裹很嚴格，所以東西都要列出來才能寄」。

查看原PO的臉書後，發現原來這名身材姣好的女網友是位外拍模特，有在經營粉絲專頁「小哈比•咩爺」，經常貼出許多性感火辣美照。她曾在臉書上表示，外拍是兼職興趣；而154公分配上E罩杯好身材，讓咩爺吸引超過1萬5千多名粉絲按讚，IG上更是近10萬粉絲追蹤，相當有人氣。

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▼原PO在外拍圈小有知名度。（圖／翻攝自小哈比•咩爺粉專）