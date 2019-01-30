22K男想吃春水堂「看菜單2人要花500元」沉默　女友問完一句：我傻眼

▲原PO本來想說這頓自己出錢。（圖／春水堂資料照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享和22K前男友吃春水堂的故事，讓她一直不知道怎麼解讀這件事，「只是我覺得出社會8年還是22K，代表他想過的就是平穩的生活，可是他動不動就講錢，我有點不開心。」有網友說，「浪漫要顧，但現實的限制就在那。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，前男友當時25歲，說沒吃過春水堂想去吃，「我說好，去台中我就帶他去吃，他一看到菜單就不說話了。兩個人吃春水堂500塊跑不掉，看他面有難色，我說：『還是我們吃別的』？他立馬：『好』！」

「我當時是想若他還是想吃春水堂，這餐我付吧」，原PO說，「我們都一人一餐輪流付錢的，但是他回應的速度之快令我傻眼，我一直不知道怎麼解讀這整件事。」她強調，500元對每個人的價值不同，別用金錢去衡量看待這篇文。

▼原PO說，「我只是覺得好笑，他說沒吃過想吃，結果自己看到價錢無法接受。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

對此，有網友說，「浪漫要顧，但現實的限制就在那」；原PO回「我只是覺得好笑，他說沒吃過想吃，結果自己看到價錢無法接受。」有人表示，「只能說誰沒傻過，但是再傻也是要替自己的行為負責而已，人生嘛」；原PO回「可能我是他第四任，早就傻完了。」

有人認為，「是經濟能力考量嗎？覺得偶爾一次還好，不過，不熟的情侶為了避嫌，各付各的並不少見」；原PO回「我們是輪流付錢，他是22K沒錯。」該網友繼續說，「每個人經濟觀不同，我的話22K也覺得還好，很常約會就要擔心了」；原PO回當時一周約會一次。

原PO也回應該網友的問題指出，當時男友吃家裡住家裡，「只是我覺得出社會8年還是22K，代表他想過的就是平穩的生活，錢是現實面沒錯，可是他動不動就講錢，我有點不開心。我東西買貴一點的，他就一直說我浪費錢，每個人重的東西本來就不一樣。他就花了很多錢夾娃娃，我知道那是他的休閒娛樂，我也沒指責他浪費錢什麼的，雖然我心裡是覺得浪費錢。」

▼原PO因和男友沒共識而分手。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

也有人認為，「我覺得量力而為吧，重點是心意，如果為了一頓飯讓對方縮衣節食，我的良心也過不去」；原PO回「我們吃飯都是他說想吃什麼，然後就去吃的，我沒出過意見。」有人則說，「有溝通有共識都好」；原PO回「我放生了欸，因為沒共識。」她也補充說，男友「把很多錢拿去夾娃娃了，而且不重吃。」

其他人留言，「我跟我老婆從約會開始，一餐1、2000到一餐1、200都吃，不是沒錢，是不管吃什麼，只要好吃開心就好」、「出門前先看有多少錢才決定吃哪，裝闊踢鐵板只會讓自己沒面子」、「上次男朋友想帶我吃好的，一千多港幣，我很心疼他花那麼多錢，因為他也沒有賺很多。可是我用了不好的表達方式，讓他覺得我不懂他的付出，長期下來導致現在我們處於冷靜期了」。

►►►他健身房戴耳機快走「猛排氣」 轉頭一看超想死：人生跑馬燈都亮了

►►►►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！