行政院擬禁陸科技產品　國台辦：做法不得人心

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

行政院近期打算禁用有資安疑慮的大陸科技產品。對此，大陸國台辦發言人馬曉光30日表示，堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法，「這種製造鴻溝，傷害台灣民眾權益的做法不得人心。對此，我們將密切關注。」

在30日的例行發佈會上，有記者提問稱，「台灣要公佈可能會構成威脅的大陸科技公司名單，而且還會禁用其產品，這份名單也會不斷更新。」馬曉光對此表示，「我們已經多次表示，我們堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法。」

馬曉光指出，在當前兩岸經貿往來日益密切的背景下，此舉不僅損害大陸企業的利益，也將嚴重損害台灣消費者以及台灣很多供應鏈廠商的利益，進而影響台灣自身經濟發展，「這種製造鴻溝，傷害台灣民眾權益的做法不得人心。」馬曉光最後表示，「對此，我們將密切關注。」

▲華為設備接連遭多國禁止圍堵。（圖／CFP）

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）30日受訪表示，行政院資通安全處最快31日公布中央政府機關禁用陸資通訊產品的處理原則，將規範原則適用對象、資通軟體與實體範疇。

Kolas表示，行政院即將發佈的處理原則，沒有針對特定品牌，華為只是一個中國的品牌，行政院要處理的是大方向跟大原則，這個有關於中央政府各機關採購中國資通訊產品的原則，會在1月底之前，發布給中央政府各機關，包括行政院和各部會。