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舒茲參選總統害星巴克被抵制　民主黨：他在幫川普忙

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▲▼ 星巴克執行長Howard Schultz宣布退休。（圖／路透社）

▲ 星巴克前執行長舒茲有意以獨立身分參選2020年美國總統大選。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國連鎖咖啡店星巴克前執行長舒茲27日表明在考慮參選2020年總統大選，卻遭川普在推特上嗆聲，「他沒有那個膽」。舒茲過去曾表示自己是「終身民主黨人」，但在最近一次採訪中卻批評「民主黨和共和黨一樣爛」，將以中間黨派身分獨立參選，令不少民主黨人擔憂票源可能遭瓜分。

根據CNBC報導，星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）接受《60分鐘》節目採訪時表示，正在努力為更多人創造機會，並考慮參選2020年總統大選，且他「就跟多數人一樣，已經對川普的推文感到厭煩」。川普28日以推文回嗆「他沒有那個膽」，並引用舒茲在訪問中的話「我不是最聰明的人」諷刺道，「美國最聰明的人早已出現，我只希望星巴克還會繼續支付川普大樓的租金。」

然而，多數民主黨人卻不滿舒茲以獨立黨派參選，前副國務卿尼德斯（Tom Nides）警告，如果舒茲獨立參選，將對民主黨帶來可怕的後果，「他完全有權做自己想做的事，但不要誤認為這不會產生影響。」舒茲一旦參選，將可能為川普的連任帶來幫助。

前紐澤西退休基金主席克拉瑪（Orin Kramer）表示，舒茲獨立參選將激怒反對川普的市民，「星巴克分布在市區各處，而這些地區40%的人討厭川普。這傢伙送了川普一份大禮，沒有別的解釋。」推特上發起「抵制星巴克」（#BoycottStarbucks）的行動，網友表示雖然舒茲已經不是星巴克的執行長，但在企業之中肯定有人「知道舒茲的電話號碼」。

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關鍵字：舒茲,Howard,Schultz星巴克,川普,總統大選,北美要聞,白宮

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