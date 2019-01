舒茲參選總統害星巴克被抵制　民主黨：他在幫川普忙

▲ 星巴克前執行長舒茲有意以獨立身分參選2020年美國總統大選。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國連鎖咖啡店星巴克前執行長舒茲27日表明在考慮參選2020年總統大選,卻遭川普在推特上嗆聲,「他沒有那個膽」。舒茲過去曾表示自己是「終身民主黨人」,但在最近一次採訪中卻批評「民主黨和共和黨一樣爛」,將以中間黨派身分獨立參選,令不少民主黨人擔憂票源可能遭瓜分。

根據CNBC報導,星巴克前執行長舒茲(Howard Schultz)接受《60分鐘》節目採訪時表示,正在努力為更多人創造機會,並考慮參選2020年總統大選,且他「就跟多數人一樣,已經對川普的推文感到厭煩」。川普28日以推文回嗆「他沒有那個膽」,並引用舒茲在訪問中的話「我不是最聰明的人」諷刺道,「美國最聰明的人早已出現,我只希望星巴克還會繼續支付川普大樓的租金。」

Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!