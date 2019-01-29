舒茲參選總統害星巴克被抵制　民主黨：他在幫川普忙

▲ 星巴克前執行長舒茲有意以獨立身分參選2020年美國總統大選。（圖／路透社）
國際中心／綜合報導
美國連鎖咖啡店星巴克前執行長舒茲27日表明在考慮參選2020年總統大選，卻遭川普在推特上嗆聲，「他沒有那個膽」。舒茲過去曾表示自己是「終身民主黨人」，但在最近一次採訪中卻批評「民主黨和共和黨一樣爛」，將以中間黨派身分獨立參選，令不少民主黨人擔憂票源可能遭瓜分。
根據CNBC報導，星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）接受《60分鐘》節目採訪時表示，正在努力為更多人創造機會，並考慮參選2020年總統大選，且他「就跟多數人一樣，已經對川普的推文感到厭煩」。川普28日以推文回嗆「他沒有那個膽」，並引用舒茲在訪問中的話「我不是最聰明的人」諷刺道，「美國最聰明的人早已出現，我只希望星巴克還會繼續支付川普大樓的租金。」
Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月28日
然而，多數民主黨人卻不滿舒茲以獨立黨派參選，前副國務卿尼德斯（Tom Nides）警告，如果舒茲獨立參選，將對民主黨帶來可怕的後果，「他完全有權做自己想做的事，但不要誤認為這不會產生影響。」舒茲一旦參選，將可能為川普的連任帶來幫助。
前紐澤西退休基金主席克拉瑪（Orin Kramer）表示，舒茲獨立參選將激怒反對川普的市民，「星巴克分布在市區各處，而這些地區40%的人討厭川普。這傢伙送了川普一份大禮，沒有別的解釋。」推特上發起「抵制星巴克」（#BoycottStarbucks）的行動，網友表示雖然舒茲已經不是星巴克的執行長，但在企業之中肯定有人「知道舒茲的電話號碼」。
Dear @Starbucks,— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 2019年1月28日
We know Howard Schultz is no longer your CEO. We don't care.
We don't have his cell number, but we're pretty sure some of you do. Please tell him we do NOT want another egotistical billionaire potus.
Signed,
American covfefe drinkers#BoycottStarbucks